Italia endurece penas y despliega soldados tras disturbios en Milán, en medio de una ola de protesta

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El gobierno de Italia anunció un decreto de seguridad que incluye el despliegue de 500 soldados en Milán, la responsabilidad económica de los padres por daños causados por menores y el procesamiento facilitado de jóvenes a partir de los 14 años, tras los violentos disturbios en el centro de la ciudad. Esta medida se produce en un contexto de creciente tensión social en Europa, con toques de queda en Francia, protestas contra la corrupción en Albania y movilizaciones por la crisis de vivienda en Portugal y España.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 10:08 AM.
En Internacional y editada el 21/10/2026 10:25 AM.