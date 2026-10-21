Italia endurece penas y despliega soldados tras disturbios en Milán, en medio de una ola de protesta

Tras los graves disturbios que provocaron saqueos e incendios en el distrito comercial del centro de Milán, el gobierno italiano aprobó un decreto con medidas de seguridad contundentes. La normativa prevé el despliegue de 500 soldados adicionales en la ciudad hasta finales de año y establece que los padres deberán responder económicamente por los daños a la propiedad causados por sus hijos menores de edad.El decreto, que debe ser ratificado por el Parlamento en un plazo de 60 días, crea un nuevo delito de "participación violenta en una manifestación", penado con hasta cinco años de prisión y una multa de 20 mil euros. Las sanciones se agravarán si los infractores se cubren el rostro o si hay heridos. Además, se tipifica con eficacia inmediata la presunción de imputabilidad para menores de entre 14 y 18 años, eliminando la discrecionalidad que hasta ahora tenía un juez para determinar si el menor comprendía sus actos.La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó como "dolorosa y aterradora" la elevada presencia de jóvenes en los disturbios. Para hacer frente a esta situación, el gobierno anunció que se añadirán nuevas camas a los centros de detención y se incorporarán más jueces al sistema de justicia juvenil, con el objetivo de agilizar los procesos y garantizar una respuesta legal firme.La situación en Italia se enmarca en un panorama europeo marcado por la agitación social: