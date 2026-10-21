Lula advierte que el balotaje define si Brasil "besa la bandera" o se "pone en cuatro patas"

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El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el próximo balotaje del 25 de octubre definirá si Brasil mantiene su soberanía o se somete a Estados Unidos. En medio de la campaña, Lula desafió a su rival, Flávio Bolsonaro, a levantar el secreto bancario y telefónico de ambas familias antes del debate final del 23 de octubre, y lanzó un urgente llamado al voto para los 33 millones de abstencionistas y adultos mayores de 70 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 09:15 AM.
En Internacional y editada el 21/10/2026 09:23 AM.