Lula advierte que el balotaje define si Brasil "besa la bandera" o se "pone en cuatro patas"

Durante una multitudinaria caminata de campaña entre las ciudades limítrofes de Juazeiro (Bahia) y Petrolina (Pernambuco), en el noreste de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva trazó una línea clara sobre lo que está en juego en la segunda vuelta electoral. "Lo que está en juego el día 25 no es una simple elección", declaró el mandatario, advirtiendo que el país se enfrenta a la disyuntiva de "besar la bandera brasileña" o "ponerse en cuatro patas" ante Estados Unidos.A lo largo de la campaña, Lula ha centrado su discurso en la defensa de la soberanía, criticando abiertamente los vínculos de la familia Bolsonaro con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) señaló que Trump impuso tarifas arancelarias al país con el objetivo de torpedear el juicio por golpismo que culminó con la condena a prisión del expresidente Jair Bolsonaro.En un movimiento estratégico de cara al debate presidencial programado para este viernes 23 de octubre (el último antes de los comicios), Lula condicionó su participación a que Flávio Bolsonaro "abra el secreto" de sus teléfonos y cuentas bancarias, así como el de otros miembros de su familia. Para demostrar su transparencia tras las acusaciones cruzadas de corrupción que marcaron el primer debate del domingo 18 de octubre, el líder del PT entregó este martes 20 de octubre una autorización formal a la Justicia Electoral y a la Corte Suprema de Brasil para levantar su propio secreto bancario y telefónico, extensible a los miembros de su núcleo familiar, bajo la condición de que su rival haga lo propio.Consciente de la importancia de cada sufragio en una elección tan reñida, Lula hizo un llamado directo a los abstencionistas y a los adultos mayores de 70 años, cuyo voto es optativo en Brasil, para que acudan a las urnas este domingo 25 de octubre.El mandatario recordó que en la primera vuelta del 4 de octubre, más de 33 millones de votantes no emitieron su sufragio, lo que representa el 21 por ciento del electorado apto. Movilizar a este segmento de la población, que fue clave en la amplia diferencia obtenida por Lula en el noreste del país durante la primera ronda, se perfila como una estrategia decisiva para asegurar la reelección y blindar el futuro político de Brasil.