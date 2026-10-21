El papa León XIV no requiere terapia adicional tras extirpar un nódulo maligno

En un breve comunicado, el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el cirujano Stefano Margaritora, quien encabezó el equipo de siete personas que lo operó, anunciaron que el papa León XIV no requiere ninguna otra terapia. De acuerdo con los análisis definitivos y las investigaciones de biología molecular del material extirpado, el jefe de la Iglesia padecía un adenocarcinoma pulmonar (un tipo de cáncer), pero la enfermedad estaba completamente circunscrita, lo que garantiza un pronóstico favorable sin necesidad de tratamientos posteriores.Francis Roberto Prevost, de 71 años, fue internado y operado en el hospital Gemelli de Roma el 13 de octubre, luego de que el 11 de octubre anunciara al mundo la detección del nódulo desde el balcón de la plaza de San Pedro. Su recuperación ha sido notablemente rápida. Margaritora destacó que el pontífice se comportó como un "paciente ideal", llegando a estar de pie y acomodando sillas en la capilla del hospital al segundo día de la intervención. Fue dado de alta el sábado pasado, regresando a su residencia en el Palacio Apostólico del Vaticano, y el domingo ya apareció en el rezo del Angelus para anunciar que retomaba gradualmente sus actividades.El descubrimiento del cáncer en la parte inferior del pulmón derecho fue "completamente casual", hallado durante exámenes médicos de rutina en el abdomen. Gracias a este diagnóstico temprano y a la exitosa cirugía, el médico Margaritora declaró que el papa podrá recuperarse completamente en un lapso de dos semanas. Esta excelente evolución le permite al pontífice mantener su agenda internacional, incluyendo la gira de 12 días por Sudamérica prevista para noviembre próximo, con etapas programadas en Uruguay, Argentina y Perú.