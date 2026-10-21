El papa León XIV no requiere terapia adicional tras extirpar un nódulo maligno

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Los médicos del papa León XIV confirmaron que el pontífice no requiere terapia adicional tras la exitosa extirpación de un adenocarcinoma pulmonar circunscrito el pasado 13 de octubre. Tras una recuperación acelerada en el hospital Gemelli, el papa regresó al Vaticano y recibió luz verde para realizar su prevista gira de 12 días por Sudamérica en noviembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 01:20 PM.
En Internacional y editada el 21/10/2026 01:22 PM.