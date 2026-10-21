Trump anuncia una inversión de más de 400 millones de dólares para las elecciones de medio término

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El presidente Donald Trump anunció una inyección de más de 400 millones de dólares para impulsar las candidaturas del Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre. En un contexto donde las encuestas favorecen a los demócratas debido a la inflación y la guerra de Irán, Trump advirtió que una victoria republicana es necesaria para evitar en EE. UU. escenas de disturbios como las de Francia, las cuales atribuyó a las políticas migratorias del país europeo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 09:13 AM.
En Internacional y editada el 21/10/2026 09:15 AM.