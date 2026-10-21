Trump anuncia una inversión de más de 400 millones de dólares para las elecciones de medio término

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este martes 20 de octubre a través de su plataforma Truth Social que destinará más de 400 millones de dólares para apoyar a los candidatos republicanos en las cruciales elecciones legislativas del 3 de noviembre. El mandatario detalló que ya ha invertido más de 300 millones de dólares en publicidad, mítines y otras actividades de movilización de voto.Esta ofensiva financiera se produce bajo un escenario electoral ajustado, donde las encuestas recientes apuntan a que los demócratas podrían recuperar el control del Congreso, capitalizando el descontento ciudadano por la inflación, el alto precio de la gasolina y el impacto de la guerra de Irán.En su mensaje, Trump estableció una conexión directa entre el panorama político estadounidense y la situación en Europa. El presidente atribuyó los recientes disturbios y protestas estudiantiles registrados en Francia a la política migratoria del gobierno francés, la cual, según su criterio, ha permitido una "inmigración masiva". Trump sugirió que una victoria republicana en noviembre es la única vía para evitar que en Estados Unidos se repitan este tipo de escenas de caos y disturbios, utilizando el caso francés como una advertencia sobre las supuestas consecuencias de las políticas de fronteras abiertas.Para revertir la tendencia de las encuestas, Trump ha intensificado su presencia en la carretera. Tras realizar un mitin el lunes en Kansas, el presidente viajó este martes a Carolina del Norte como parte de una extensa gira nacional.En los próximos días, se prevé que el mandatario visite otros estados estratégicos como Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Míchigan y Texas. El objetivo de esta maratón de eventos es motivar a las bases republicanas, cerrar la brecha en las encuestas y asegurar la defensa de la mayoría legislativa en un entorno económico y geopolítico que ha puesto a prueba la popularidad de su administración.