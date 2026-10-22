La OMS confirma la primera muerte causada por el virus Shamonda en Francia

...

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el primer caso documentado de infección por el virus Shamonda en un ser humano, registrado en Francia. La víctima, un hombre de unos 60 años con el sistema inmune comprometido, falleció a principios de octubre. Aunque el virus se transmite a los animales a través de jejenes, las autoridades aclaran que, por el momento, no existe un riesgo sanitario identificado para la población general ni evidencia de contagio por consumo de productos derivados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/10/2026 01:25 PM.
En Internacional y editada el 22/10/2026 01:29 PM.