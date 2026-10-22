La OMS confirma la primera muerte causada por el virus Shamonda en Francia

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este 22 de octubre de 2026 que Francia ha reportado el primer caso humano del virus Shamonda, un patógeno que hasta la fecha solo se había detectado en animales. El paciente, un hombre de aproximadamente 60 años residente en el departamento de Ain (atendido en Lyon), falleció a principios de octubre tras presentar complicaciones cerebrales relacionadas con la infección.Las autoridades francesas destacaron que el paciente estaba inmunocomprometido, lo que lo hacía significativamente más vulnerable a infecciones y enfermedades graves. Actualmente, los ministerios de Salud y Agricultura de Francia, en coordinación con la OMS, investigan la causa exacta de la infección y las posibles vías de transmisión.El virus Shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y afecta principalmente al ganado bovino, ovejas, cabras y caballos. Su vector de transmisión entre animales son los jejenes del género Culicoides, pequeños insectos similares a las moscas.La hipótesis principal de las autoridades sanitarias es que el contagio al ser humano ocurrió a través de la picadura de uno de estos insectos, ya que el paciente se encontraba en una zona donde el virus circulaba activamente entre animales durante la primavera y el verano de 2026. Este año, el virus fue identificado por primera vez en Europa, afectando ya a 14 países de Europa occidental. Solo en Francia, circula en 52 departamentos entre bovinos, y en menor medida, en ovinos y equinos.Las autoridades francesas y la OMS han sido enfáticas en aclarar que, hasta el momento, no hay datos científicos que documenten la transmisión del virus a través del consumo de carne, leche o productos derivados. Por lo tanto, se considera que, por el momento, no se identifica ningún riesgo sanitario para la población en general.No obstante, la OMS advierte que se necesitan más estudios para comprender completamente la transmisión. Este caso resalta un fenómeno global creciente: la expansión de la población, la globalización, la deforestación y la urbanización favorecen el contacto entre animales y seres humanos, incrementando el riesgo de emergencia y transmisión de enfermedades zoonóticas (de animales a humanos).