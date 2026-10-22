Trump cuestiona cómo Sheinbaum pasó de ser bailarina de ballet a presidenta

Este miércoles 21 de octubre, durante un mitin de campaña en el T. Ed Garrison Arena de la Universidad de Clemson, Carolina del Sur, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó movilizar el voto republicano de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre con una anécdota sobre la presidenta mexicana.“Ella era bailarina de ballet. No sé cómo diablos pasó de ser bailarina a presidenta de México. ¿Cómo diablos ocurrió eso?”, dijo Trump ante sus seguidores. El mandatario aprovechó para recrear una supuesta conversación telefónica con Sheinbaum tras su decisión en 2025 de emplear el nombre "Golfo de América" en la nomenclatura interna de EE. UU. Según su relato, ella le habría suplicado: “No, no, Presidente. No, por favor, por favor, por favor, Presidente. Dígame que está bromeando”, a lo que él respondió que no lo estaba.Pese a las burlas, Trump también describió a la mandataria como “una mujer realmente buena” y “agradable”, llegando a elogiar su voz: “Le dije: ‘Su voz es hermosísima’. Y es verdad. Ella tiene una voz preciosa”.Aunque Trump afirmó haber llevado a cabo el cambio de nombre mediante una orden ejecutiva en 2025 (y que incluso sus propios colaboradores pensaron inicialmente que era una broma), la denominación oficial en el sistema internacional sigue siendo Golfo de México. La Organización Hidrográfica Internacional, con sede en Mónaco y de la que forman parte ambos países, no ha emitido ningún dictamen que avalé dicha modificación.Lejos de ser un impedimento, la formación artística de Claudia Sheinbaum ha sido un pilar en su narrativa personal. La presidenta ha explicado que practicó ballet desde los seis años hasta su segundo año de universidad, un periodo de aproximadamente 20 años.Fue en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde tuvo que elegir entre ser bailarina o física, decantándose por esta última. “De ahí me fui al lado opuesto e hice remo”, comentó en una conferencia matutina, refiriéndose a sus entrenamientos a las 5:00 horas en Cuemanco antes de sus clases, y a su posterior práctica de atletismo.Además del ballet, de niña perteneció a un grupo folclórico llamado Las Peñas y a un grupo musical infantil que cantaba en náhuatl, Los Pilpícuatl. Sheinbaum ha vinculado este acceso temprano a la cultura con el impulso que hoy da a los centros comunitarios Pilares en la Ciudad de México, espacios gratuitos donde los niños pueden estudiar ballet, guitarra o música.Actualmente, y por recomendación del director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, la presidenta practica Chi Kung, una disciplina china que, según ella, se adapta mejor a la exigente agenda que requiere la Presidencia de la República.