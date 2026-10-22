Trump cuestiona cómo Sheinbaum pasó de ser bailarina de ballet a presidenta

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Durante un mitin en Carolina del Sur, el presidente Donald Trump cuestionó cómo Claudia Sheinbaum transitó de ser bailarina de ballet a presidenta de México, y relató una anécdota sobre una supuesta llamada de la mandataria pidiéndole no cambiar el nombre del Golfo de México a "Golfo de América". Por su parte, se recuerda que Sheinbaum practicó danza por 20 años antes de elegir la física en la UNAM, y que actualmente mantiene una disciplina deportiva que incluye el Chi Kung.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/10/2026 08:54 AM.
En Internacional y editada el 22/10/2026 09:08 AM.