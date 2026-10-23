Elecciones de medio término en EE. UU. 2026: 39 gubernaturas en disputa

Las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre de 2026, no solo definirán la renovación completa de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, sino que también incluirán una batalla crucial por el poder ejecutivo a nivel local. En total, 39 gubernaturas estarán bajo disputa: 36 corresponden a estados de la unión y tres a territorios estadounidenses (Guam, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes de Estados Unidos).La contienda por las gubernaturas abarca todo el mapa geopolítico del país, distribuyéndose de la siguiente manera: