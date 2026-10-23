Elecciones de medio término en EE. UU. 2026: 39 gubernaturas en disputa

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Las elecciones de medio término en Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre de 2026, pondrán en disputa un total de 39 gubernaturas (36 estados y 3 territorios). Estas contiendas son clave para definir el rumbo del presupuesto y las políticas públicas a nivel estatal, con la posibilidad de alterar el equilibrio político regional independientemente de los resultados en el Congreso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/10/2026 09:46 AM.
En Internacional y editada el 23/10/2026 10:02 AM.