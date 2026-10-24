Brasil investiga a Meta y X por presunto sesgo algorítmico a favor de Bolsonaro

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha abierto una investigación sobre Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) y X (anteriormente Twitter), acusándolas de favorecer la campaña del senador Flávio Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales. La decisión, anunciada este viernes por el corregidor general electoral, Ricardo Villas Boas Cueva, exige a ambas compañías que expliquen en detalle el funcionamiento de sus algoritmos y herramientas de inteligencia artificial en un plazo de 24 horas.
La medida responde a una acción legal presentada por la coalición que respalda a Luiz Inácio Lula da Silva, quien denuncia un supuesto trato desigual en la distribución de contenido político en las plataformas digitales. El juez del TSE impuso una multa diaria de 500.000 reales (aproximadamente 100.000 dólares) a cada empresa en caso de incumplimiento de la orden.
Esta investigación se desarrolla a solo dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán. La coalición de Lula alega que los sistemas de recomendación, las herramientas de inteligencia artificial generativa y los mecanismos de revisión de anuncios de Meta operan en beneficio de Bolsonaro, restringiendo la difusión de contenidos favorables al presidente Lula.
Entre las irregularidades denunciadas se incluyen supuestas restricciones a la publicación de contenido de Lula, recomendaciones algorítmicas que favorecen a perfiles vinculados a Bolsonaro, diferencias en el funcionamiento de las herramientas de IA, errores en las traducciones automáticas y problemas en la distribución de propaganda electoral.
La campaña de Lula también ha cuestionado el funcionamiento de Grok, la herramienta de inteligencia artificial de X, por ofrecer respuestas diferentes ante solicitudes similares relacionadas con ambos candidatos y por la posibilidad de generar contenidos políticos sin una petición específica de los usuarios.
La decisión del TSE se produce tras la publicación de mensajes internos de Meta, divulgados por el diario Folha de São Paulo, en los que empleados reconocen restricciones que perjudicaban las cuentas de Lula en Instagram y recomendaciones algorítmicas favorables a perfiles de Bolsonaro.
Esta nueva investigación es distinta de otro procedimiento electoral en el que el TSE ya había exigido explicaciones a Meta sobre posibles sesgos electorales. En ese caso, la empresa negó cualquier interferencia electoral y aseguró que ambas campañas eran tratadas de forma igualitaria. Sin embargo, la Fiscalía Electoral denunció el jueves que Meta no cumplió en el plazo establecido con todas las exigencias del tribunal para garantizar la igualdad entre los candidatos.
El TSE busca esclarecer si existen posibles sesgos en el trato que las plataformas digitales brindan a las candidaturas, y si estos sesgos afectan la equidad del proceso electoral. La investigación podría tener implicaciones significativas para el futuro de la regulación de las redes sociales en Brasil y en otros países.