Brasil investiga a Meta y X por presunto sesgo algorítmico a favor de Bolsonaro

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El Tribunal Superior Electoral de Brasil ha dado 24 horas a Meta y X para explicar el funcionamiento de sus algoritmos, tras denuncias de un posible sesgo a favor de Flávio Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales. La decisión se produce en un contexto de controversia sobre la equidad en la difusión de información política en las redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 10:01 AM.
En Internacional y editada el 24/10/2026 10:05 AM.