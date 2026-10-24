Derrumbe de edificio en construcción en Nairobi genera preocupación por posibles víctimas

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Un edificio en construcción de entre diez y dieciocho pisos se derrumbó en el barrio de Eastleigh, Nairobi, Kenia, generando preocupación por posibles víctimas atrapadas entre los escombros. Las autoridades están investigando las causas del derrumbe, que se suma a un historial de problemas de construcción en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 09:48 AM.
En Internacional y editada el 24/10/2026 09:53 AM.