Derrumbe de edificio en construcción en Nairobi genera preocupación por posibles víctimas

Un derrumbe de un edificio en construcción en el barrio de Eastleigh, Nairobi, ha desatado la alarma y movilizado equipos de emergencia. El incidente, ocurrido el viernes 23 de octubre, ha generado preocupación por la posible existencia de personas atrapadas bajo los escombros.
Según informes preliminares, el edificio, que se alzaba entre diez y dieciocho plantas, estaba en proceso de construcción, pero albergaba comercios y trabajadores en sus niveles inferiores. Testimonios de residentes locales indican que el colapso se produjo durante el horario de la oración musulmana del viernes, aunque no se ha confirmado si esto afectó la presencia de personas en el interior.
La Cruz Roja de Kenia ha confirmado el derrumbe y ha desplegado equipos para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades del condado de Nairobi han movilizado maquinaria pesada para retirar los escombros y facilitar el acceso a posibles víctimas. La Policía, por su parte, ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que se congregó en el lugar, con el objetivo de prevenir saqueos en los negocios cercanos.
El derrumbe tuvo lugar en Eastleigh, una zona residencial y comercial densamente poblada, caracterizada por un rápido crecimiento urbano. Este incidente se suma a un preocupante historial de derrumbes de edificios en Kenia, donde se han señalado deficiencias en los materiales de construcción y en la supervisión de las obras. Entre 2009 y 2019, el país registró 86 derrumbes de edificios, con un saldo de aproximadamente 200 personas fallecidas.
Las autoridades competentes deberán esclarecer las causas del derrumbe y confirmar si había personas atrapadas en el inmueble. La Cruz Roja ha instado a la población a mantenerse alejada de la zona para no obstaculizar las operaciones de rescate. La situación sigue siendo crítica y las labores de búsqueda y rescate se continúan.