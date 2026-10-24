Desclasificación OVNI: Nuevos Archivos Revelan Incidentes Históricos y Modernos

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El Departamento de Guerra de EE.UU. desclasificó una nueva oleada de archivos del programa PURSUE, revelando testimonios y documentos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) que abarcan desde la década de 1940 hasta 2026, incluyendo incidentes en Arabia Saudita y California.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 10:10 AM.
En Internacional y editada el 24/10/2026 10:18 AM.