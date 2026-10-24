Desclasificación OVNI: Nuevos Archivos Revelan Incidentes Históricos y Modernos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha ampliado el acceso público a información sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) con la publicación de la séptima oleada de archivos desclasificados del programa PURSUE, el 23 de octubre. Estos documentos, que abarcan desde la década de 1940 hasta 2026, incluyen testimonios de testigos, informes militares y registros relacionados con incidentes inexplicables. La nueva entrega profundiza en investigaciones de instalaciones de seguridad nacional, un rancho en Utah y el misterioso caso del "orbe azul", además de testimonios históricos de ciudadanos y registros militares.
La primera tanda de documentos del programa se publicó el 8 de mayo de 2026. Esta séptima entrega, fechada el 23 de octubre, amplía el conjunto de registros disponibles para consultar reportes de fenómenos aéreos inexplicados a lo largo de varias décadas. Entre los documentos difundidos figuran memorandos oficiales y formularios del FBI que registran testimonios sobre presuntos UAP observados durante dos días de 2026 en una instalación sensible de seguridad nacional ubicada en el oeste de EE.UU. Un expediente corresponde a un memorando que documenta el relato de un testigo, mientras que otro contiene un formulario FD-302 del FBI, utilizado para registrar entrevistas. En este último, dos agentes especiales federales habrían relatado información relacionada con un incidente ocurrido ese mismo año.
La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) también investiga estos fenómenos, basándose en información recibida a través de la Red Mutua de OVNIS (MUFON). Un informe menciona avances en las pesquisas relacionadas con un rancho en Utah y la preparación de un documento preliminar sobre un incidente conocido como el del "orbe azul".
La séptima oleada también incluye registros históricos de la Fuerza Aérea estadounidense. Un informe documenta un incidente del 18 de enero de 1957 en el espacio aéreo de Arabia Saudita, donde la tripulación de un bombardero B-52 detectó un retorno no identificado en el radar de su sistema de control de tiro durante aproximadamente cinco a siete minutos.
Los reportes también trasladan la atención a la costa de California. Un informe relacionado con un avistamiento del 16 de noviembre de 1953 describe un objeto redondo de color blanco violáceo sobre la isla Catalina. El objeto permaneció aparentemente inmóvil antes de desplazarse hacia el noroeste, en dirección a Los Ángeles, durante unos 10 minutos, siguiendo una trayectoria nivelada. Un segundo caso, fechado el 25 de junio de 1952, recoge el testimonio de tres niños exploradores que se encontraban en un campamento de verano en Camp Fox, cerca de la isla Catalina. Los menores afirmaron haber observado varios objetos plateados con forma de "platillo volador" que, según su descripción, se desplazaban a una velocidad superior a la de un avión a reacción convencional.
La colección también incluye un informe elaborado por Paul J. Carr, residente de Avalon, California, quien afirmó haber observado un objeto de color naranja brillante la noche del 15 de marzo de 1955. Carr describió su tamaño aparente como similar al de una moneda de cinco centavos de dólar sostenida a la distancia de un brazo.
Además, la colección incluye una carta fechada el 1 de mayo de 1949, escrita por Percy E. Wackey y dirigida a Kenneth Arnold, conocido por su relación con uno de los avistamientos de objetos voladores no identificados más difundidos de aquella época. En la carta, Wackey relató que su esposa observó seis objetos en el cielo alrededor de las 20:00 horas del 28 de abril. Según su versión, parecían desplazarse en formación. Minutos después, mientras caminaba hacia la casa de su hija, volvió a observarlos junto con ella y su nieto, quienes también habrían visto los objetos moverse en la misma dirección.