Francia: Miles de personas protestan contra el costo de vida y la "deriva autoritaria" del gobierno

Miles de personas salieron a las calles de Francia el sábado en una nueva jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida, con manifestaciones que alcanzaron entre 410 mil y casi 800 mil participantes, según estimaciones de las autoridades y el sindicato CGT, respectivamente. La jornada, marcada por disturbios y enfrentamientos con la policía, pone a prueba la autoridad del presidente Emmanuel Macron en los meses finales de su mandato.
En París, donde las autoridades modificaron el recorrido de la marcha en el último momento, aproximadamente 250 mil personas participaron en la protesta, según la CGT. La prefectura de policía de la capital, sin embargo, estimó la participación en 110 mil personas. El gobierno de Macron se encontraba bajo presión para evitar escenas similares a las registradas la semana anterior, cuando entre 550 mil y 800 mil personas protestaron en todo el país.
Ante la preocupación por la seguridad, las autoridades prohibieron marchas en algunas ciudades para evitar nuevos disturbios. El movimiento de los "chalecos amarillos", que sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, anunció una nueva movilización en siete días, acusando al gobierno de una "deriva autoritaria".
Los manifestantes exigían una mejor financiación de la educación pública y se oponían al aumento del costo de vida, desafiando al gobierno de Macron mientras la policía recurría al gas lacrimógeno y cañones de agua en varias ciudades, incluyendo Lyon, Clermont-Ferrand, Estrasburgo, Niza y Nantes. En Marsella, la policía disparó gas lacrimógeno durante enfrentamientos con decenas de personas.
La fiscalía de París informó que 64 personas han sido arrestadas y 40 puestas bajo custodia policial, incluyendo seis menores, por presuntos delitos relacionados con portación de armas o participación en grupos que preparaban actos de violencia o daños a la propiedad.
La movilización pone a prueba la autoridad de Macron en vísperas de las elecciones presidenciales de mayo. El partido de ultraderecha Agrupación Nacional ha acusado al gobierno de no proteger a la población y ha instado a la gente a canalizar su enojo en votos.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, había anunciado un despliegue nacional de hasta 70 mil policías, respaldados por helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua. Las autoridades confinaron la marcha de París al extremo sureste de la ciudad, lejos del centro.
Camille Chesnier, una manifestante de 27 años, expresó su frustración por la falta de oportunidades laborales a pesar de tener un título de ingeniería y una maestría. "Hay enormes cantidades de personas en la misma situación que yo pero que no son privilegiadas y que terminan viviendo en la calle y en ocupaciones y, francamente, es muy duro", señaló.
Las movilizaciones comenzaron el mes pasado con una protesta en una escuela secundaria al sureste de París, extendiéndose a todo el país. Las escuelas públicas de secundaria y bachillerato perdieron 15,4 millones de horas de docencia en el año escolar 2024-25 debido a la falta de reemplazo de profesores ausentes. Los precios de la energía en Francia aumentaron un 21,3% en septiembre en comparación con el año anterior, impulsando la inflación general al 3,1%.
Macron se reunió con representantes de estudiantes de secundaria, prometiendo reformar el sistema de admisión universitaria, pero los estudiantes exigieron que las protestas continúen hasta que se anuncien medidas concretas. Los sindicatos han criticado las prohibiciones de manifestaciones, calificándolas de violaciones de la libertad de expresión.
En Marsella, la policía estimó la asistencia en 17 mil personas, mientras que el sindicato CGT la situó en 100 mil. En Tolosa, 26 mil 500 personas participaron en las protestas, según las autoridades, que prohibieron concentraciones en varias ciudades.
Sindicatos como la CGT han criticado las prohibiciones de manifestaciones, considerándolas una violación de la libertad de expresión.
Grandes museos como el Louvre, el Museo de Orsay y el Museo Picasso permanecieron cerrados el sábado. La feria de arte contemporáneo Art Basel abrió al público el viernes, pero solo por ese día, debido a la amenaza de disturbios.
Los grupos estudiantiles exigen 250 mil plazas adicionales en la educación superior, el fin de la selección a través de Parcoursup y más profesores y reparaciones en escuelas y universidades. También buscan ayuda con los costos cotidianos, como becas estudiantiles adicionales y una congelación de alquileres en residencias públicas para estudiantes.
El manifestante parisino Louis Ledoux expresó su frustración por la desigualdad y su preocupación por el futuro de Francia. "Mirando a países como Estados Unidos, no queremos terminar como ellos, donde una parte de la población lo tiene todo y los demás no tienen nada", declaró. “Nunca imaginé que estaría saliendo a la calle tanto antes de los treinta”.