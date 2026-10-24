Francia: Miles de personas protestan contra el costo de vida y la "deriva autoritaria" del gobierno

...

Cientos de miles de personas protestaron en Francia contra el aumento del costo de vida y lo que consideran una "deriva autoritaria" del gobierno de Emmanuel Macron, generando disturbios y enfrentamientos con la policía, mientras los sindicatos critican las restricciones a las manifestaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 11:34 AM.
En Internacional y editada el 24/10/2026 11:45 AM.