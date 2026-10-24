Terremoto en el Tíbet: China Despliega Recursos Masivos para Socorro y Rescate

Un devastador terremoto de magnitud 7 sacudió la región del Tíbet, en el oeste de China, la noche del jueves, dejando una estela de destrucción y un balance trágico de al menos 16 fallecidos y 76 heridos. Ante la magnitud de la catástrofe, el gobierno chino ha desplegado una importante fuerza de respuesta, con más de 5,000 personas dedicadas a las labores de socorro, búsqueda y rescate.
La ciudad de Nagqu, epicentro del sismo, ha sido particularmente afectada. Según el centro de coordinación de emergencias local, las últimas actualizaciones indican que el número de heridos ha superado los 65, con once personas en estado grave. Más de 300 hogares han resultado dañados o destruidos, según las primeras evaluaciones realizadas por las autoridades locales durante la noche. A pesar de los esfuerzos de búsqueda vivienda por vivienda, hasta el momento no se han reportado desaparecidos.
La operación de socorro se ha organizado en grupos especializados, cubriendo áreas como búsqueda y rescate, atención médica, reubicación de personas y suministro de ayuda. La agencia estatal de noticias Xinhua ha destacado que "todos los aspectos de la respuesta avanzan de forma eficaz y ordenada". El Ejército también ha participado activamente, movilizando a más de 400 militares y milicianos, incluyendo el uso de drones para realizar reconocimiento aéreo de varias aldeas.
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Gestión de Emergencias ha elevado el nivel de respuesta nacional a tres, dentro de una escala de cuatro niveles. El presidente Xi Jinping ha ordenado concentrar todos los esfuerzos en la búsqueda de supervivientes, la atención a los heridos, el alojamiento de los damnificados y la reparación de las infraestructuras dañadas. En sus declaraciones, Xi alertó sobre los desafíos que plantean la elevada altitud de la zona, las bajas temperaturas y la posibilidad de réplicas. El primer ministro Li Qiang, por su parte, ha instado a reforzar la vigilancia sísmica y a prevenir desastres secundarios.
El terremoto se produjo a las 22:33 hora local (14:33 GMT) del jueves, con epicentro en el condado de Baqing, perteneciente a la ciudad de Nagqu, y una profundidad de diez kilómetros. La zona afectada se encuentra en la meseta tibetana, a una altitud de aproximadamente 4,800 metros, en una región de alta actividad sísmica donde las bajas temperaturas dificultan las labores de rescate. Hasta las 7:00 hora local del viernes, se habían registrado 413 réplicas, la más fuerte de magnitud 4.3, según la Red Sismológica de China.
Expertos de la Administración Sismológica de China atribuyen el terremoto a una fractura por extensión de la corteza terrestre, vinculada a la actividad tectónica de la meseta tibetana. Advierten de la posibilidad de nuevos temblores perceptibles en los próximos días. Este terremoto se suma a la memoria de un devastador seísmo ocurrido en enero de 2025 en el condado tibetano de Dingri, que causó al menos 126 muertos y daños materiales considerables.