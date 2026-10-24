Terremoto en el Tíbet: China Despliega Recursos Masivos para Socorro y Rescate

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Un terremoto de magnitud 7 en el Tíbet ha dejado al menos 16 muertos y 76 heridos, provocando la movilización de más de 5,000 personas para labores de socorro y rescate, con el presidente Xi Jinping ordenando priorizar la atención a los damnificados y la reparación de infraestructuras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 09:53 AM.
En Internacional y editada el 24/10/2026 10:01 AM.