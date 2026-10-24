Tiroteo en iglesia en Jordania deja al menos siete muertos y decenas de heridos

Al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este viernes en una iglesia en el sur de Jordania, en un hecho poco común contra la comunidad cristiana en este reino de mayoría musulmana sunita. El ministro del Interior, Mazen Al Faraya, afirmó que el ataque fue perpetrado por "un grupo de extremistas".
Los atacantes irrumpieron en el recinto de una iglesia greco-ortodoxa en la localidad de Hammud, en la gobernación de Karak, antes de abrir fuego, según las autoridades. Las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para localizar a los responsables. De acuerdo con las autoridades, los agresores descendieron de un vehículo y abrieron fuego durante una procesión fúnebre.
Imágenes difundidas por la televisión pública Al Mamlaka mostraron a dos hombres armados con pistolas y a un tercero portando un arma larga antes de abrir fuego. Un testigo declaró a la cadena que los atacantes dispararon de forma continua durante unos cinco minutos antes de huir. Entre 150 y 200 personas se encontraban dentro o alrededor de la iglesia en el momento del tiroteo, añadió.
Karak alberga una importante comunidad cristiana en Jordania, donde los cristianos representan entre el dos por ciento y el tres por ciento de la población. El presidente libanés, Joseph Aoun, único jefe de Estado cristiano del mundo árabe, calificó el ataque de "atentado terrorista atroz".
El arzobispado greco-ortodoxo de Jordania afirmó que, si el objetivo del ataque era expulsar a los cristianos del país, "solo conseguirá afianzarnos y arraigarnos aún más en esta tierra". El rey de Jordania, Abdalá II, calificó este viernes de "acto terrorista" el tiroteo perpetrado durante un funeral en una iglesia del oeste del país.
Tras ofrecer sus condolencias a las familias de los muertos y una pronta recuperación a los heridos que se encontraban en la iglesia de Hamud, Abdalá II insistió en que "todos los jordanos, de norte a sur, son compañeros de tierra y destino, y nada se interpone entre ellos".