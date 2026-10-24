Tiroteo en iglesia en Jordania deja al menos siete muertos y decenas de heridos

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Un tiroteo en una iglesia greco-ortodoxa en la gobernación de Karak, Jordania, dejó al menos siete muertos y decenas de heridos. El ataque, perpetrado por un grupo de extremistas, ocurrió durante una procesión fúnebre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 24/10/2026 09:32 AM.