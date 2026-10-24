Trump impulsa la campaña republicana en medio de encuestas desfavorables

En un movimiento estratégico para revitalizar su campaña y movilizar a sus seguidores, el presidente Donald Trump votó anticipadamente este sábado en Florida, acompañado por la primera dama Melania Trump. El acto, realizado en la oficina del Supervisor de Elecciones del condado de Palm Beach, marcó el inicio de un día de intensa actividad política en el que Trump defendió su compromiso con la campaña republicana de cara a las elecciones intermedias del 3 de noviembre, donde los demócratas aspiran a tomar el control del Congreso.
Tras su voto, Trump se dirigió a Perry, Georgia, para participar en un mitin donde reiteró la importancia de su participación en la campaña, destacando su esfuerzo por respaldar a candidatos republicanos en diversos estados clave como Kansas, Texas y Nebraska. "Estoy haciendo campaña por otras personas, algunas de las cuales no conozco, pero en todos los casos me parecen muy buenas", afirmó el mandatario, enfatizando la magnitud de su agenda de campaña.
Estas declaraciones llegan en un momento crítico, ya que las encuestas recientes sugieren una ventaja de 10 puntos para los demócratas, lo que representa un desafío para la administración Trump. El presidente reconoce que las elecciones de mitad de mandato suelen ser difíciles para el partido en el poder, pero insiste en la necesidad de movilizar a sus votantes. "Un presidente en ejercicio siempre obtiene malos resultados en las elecciones de mitad de mandato", admitió, aunque insistió en que su campaña ha sido excepcionalmente intensa.
La agenda internacional también fue un tema central en las declaraciones de Trump. Ante preguntas sobre la posibilidad de un ataque contra Irán, el presidente indicó que su gobierno está considerando esa opción, aunque también mantiene abierta la puerta a la negociación de un acuerdo. "Estamos pensando en hacerlo, y tal vez mañana", dijo, aunque expresó dudas sobre la capacidad de Irán para cumplir con los compromisos de cualquier acuerdo. No obstante, Trump no confirmó que se haya tomado una decisión definitiva sobre un posible ataque.
Además, Trump elogió la participación de Melania Trump en asuntos internacionales, especialmente en relación con la guerra en Ucrania. Destacó su reciente contribución a la mediación de un alto el fuego local en Oleshki, una ciudad en la línea del frente que se encuentra en una situación crítica. "Creo que ahora mismo lo está haciendo mejor que los profesionales. Ahora ha conseguido un alto el fuego", afirmó Trump, resaltando el impacto positivo de la iniciativa en las poblaciones vulnerables afectadas por el conflicto.
En un llamado directo a sus seguidores, Trump había instado a los ciudadanos de Florida y Michigan a participar en la votación anticipada horas antes de votar. El objetivo es movilizar a la base republicana en la recta final de una campaña en la que el control del Congreso está en juego. Con su presencia en actos políticos y sus llamados a votar, el presidente busca impulsar a los candidatos de su partido, reconociendo al mismo tiempo la dificultad que suelen representar las elecciones intermedias para el partido en el poder.