Trump impulsa la campaña republicana en medio de encuestas desfavorables

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El presidente Trump votó anticipadamente en Florida y defendió su intensa campaña para las elecciones intermedias, a pesar de las encuestas que apuntan a una victoria demócrata y las tensiones geopolíticas con Irán y la situación en Ucrania. También destacó la labor de Melania Trump en la mediación de un alto el fuego en Ucrania.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 05:59 PM.
En Internacional y editada el 24/10/2026 06:08 PM.