Brasil se prepara para una transición presidencial histórica con nueva fecha de asunción

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Brasil implementará una nueva fecha para la asunción del presidente electo, fijada en el 5 de enero de 2027, gracias a una modificación constitucional que busca evitar conflictos con las festividades de Año Nuevo y facilitar la participación de delegaciones internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 08:52 AM.
En Internacional y editada el 26/10/2026 08:54 AM.