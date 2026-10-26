Brasil se prepara para una transición presidencial histórica con nueva fecha de asunción

El país se prepara para un cambio significativo en su calendario político. Tras la consolidación de los resultados electorales, Brasil se adentra en un proceso de transición institucional que culminará con la asunción del nuevo presidente. Este evento, programado para el 5 de enero de 2027, marca un hito en la historia del país, alterando una práctica que hasta ahora situaba la toma de posesión en el primer día del año.
La modificación en la fecha de asunción es el resultado de la aprobación de la Enmienda Constitucional N.º 111 de 2021 por el Congreso Nacional. Esta reforma, que modifica el artículo 82 de la Constitución Federal, busca evitar la coincidencia de los actos protocolares con las celebraciones de Año Nuevo, facilitando así la presencia de delegaciones diplomáticas y representantes de otros países.
El mandato del nuevo jefe de Estado tendrá una duración de cuatro años, desde el 5 de enero de 2027 hasta el 5 de enero de 2031. La Constitución brasileña permite al presidente optar por una única reelección consecutiva para un segundo período de cuatro años adicionales.
El proceso de transición, regulado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), se desarrolla en varias fases formales. En primer lugar, el TSE otorgará al presidente y vicepresidente electos el "Diploma de Elección", un documento oficial que certifica la validez y legitimidad de los resultados electorales.
Posteriormente, la Ley Federal N.º 10.609 faculta al presidente electo a conformar un equipo de transición que trabajará en colaboración con la administración saliente para revisar el estado presupuestario, los proyectos en curso y la situación de las diferentes carteras ministeriales.
El momento culminante de la transición será la sesión solemne de posesión, que tendrá lugar el 5 de enero de 2027 ante las dos cámaras del Poder Legislativo. En este acto, el nuevo presidente prestará juramento ante la nación, asumiendo oficialmente sus responsabilidades. La nueva fecha busca garantizar una transición fluida y sin contratiempos, consolidando la estabilidad democrática del país.