Claudia Sheinbaum califica la reelección histórica de Lula en Brasil como "una bocanada de aire"

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum inició su participación felicitando al mandatario brasileño por su reelección, un día después de enviar un mensaje en redes sociales donde afirmó: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!".Según el conteo oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil, con el 99.98% de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51.78% de los sufragios frente al 48.22% del senador Flávio Bolsonaro. Este resultado le otorga a Lula un cuarto mandato al frente de Brasil, un hecho sin precedentes en la historia del país sudamericano, y asumirá el cargo el 5 de enero de 2027. Cabe destacar que, durante la primera vuelta del 4 de octubre, Sheinbaum había mantenido una postura cautelosa, señalando que era necesario esperar al final de todo el proceso electoral para dar una opinión definitiva.La victoria de Lula tiene un fuerte significado geopolítico, ya que mantiene a México y Brasil como las dos economías de mayor tamaño en América Latina bajo gobiernos de izquierda. Este resultado rompe con una tendencia regional de los últimos 18 meses, en la que siete elecciones presidenciales consecutivas habían favorecido a candidatos de derecha. De haber ganado Bolsonaro, Sheinbaum habría quedado como la única presidenta de izquierda entre las principales economías de la región.Ambas mandatarias han cultivado una relación cercana a través de encuentros en foros internacionales, como la reciente cumbre del Grupo de los 20 en Río de Janeiro. Esta sintonía se refleja en los números: el comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 18,500 millones de dólares el año pasado, su segundo nivel más alto desde 1980, impulsado en parte por una creciente cooperación energética entre Pemex y Petrobras.Mientras el entorno internacional celebra el resultado, el senador Flávio Bolsonaro se ha negado a aceptar su derrota y ha anunciado que buscará la anulación de la elección. Estas denuncias de fraude han recibido el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Pese a la controversia, el resultado ha sido ampliamente reconocido. Líderes de izquierda de la región, como el expresidente colombiano Gustavo Petro, el expresidente chileno Gabriel Boric y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, felicitaron a Lula, describiendo el triunfo como una victoria histórica para la paz, la soberanía y la justicia social. Incluso desde la derecha, figuras como el presidente de Chile, José Antonio Kast, y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, reconocieron rápidamente el resultado, demostrando una aceptación institucional del proceso democrático a pesar de las diferencias ideológicas.