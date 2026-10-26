Claudia Sheinbaum califica la reelección histórica de Lula en Brasil como "una bocanada de aire"

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La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, calificando su triunfo como "una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe". Con el 51.78% de los votos, Lula asegura un inédito cuarto mandato, consolidando a México y Brasil como las principales economías de izquierda en la región, mientras el derrotado Flávio Bolsonaro, respaldado por Donald Trump, anuncia impugnaciones al resultado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 09:24 AM.
En Internacional y editada el 26/10/2026 09:33 AM.