Elecciones en Israel 2026: Netanyahu y Eizenkot definen sus agendas

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A dos días de las elecciones en Israel, Benjamín Netanyahu y Gadi Eizenkot intensifican sus campañas con mensajes contrapuestos sobre seguridad y unidad nacional. Mientras los partidos árabes se perfilan como una fuerza determinante, la oposición israelí mostró apertura a atender las solicitudes de México para extraditar a Tomás Zerón y Andrés Roemer. Paralelamente, en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció que el gobierno presentará respuestas concretas a las demandas de los estudiantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 09:03 AM.
En Internacional y editada el 26/10/2026 09:06 AM.