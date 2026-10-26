Elecciones en Israel 2026: Netanyahu y Eizenkot definen sus agendas

A solo dos días de que los ciudadanos israelíes acudan a las urnas, los candidatos punteros están agotando sus últimos recursos para convencer al electorado. El actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha centrado su mensaje final en la agenda de seguridad, prometiendo "terminar" el trabajo contra Irán con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Netanyahu instó a los votantes a priorizar este tema, advirtiendo que cualquier otra cuestión pasaría a segundo término "si caen dos bombas en el centro del país".Por su parte, su principal opositor, Gadi Eizenkot, ha contrastado este discurso con un llamado a la unidad. Eizenkot propone un gobierno que saque a Netanyahu del poder y que tome la decisión de mantener a Israel como un "Estado judío, democrático y liberal", frenando lo que describe como un "rumbo peligroso" para el país. En este escenario tan ajustado, los partidos árabes, que representan al 20 por ciento de la población, se perfilan como una pieza determinante para la formación del próximo gobierno.Más allá de la política interna y los conflictos regionales, la oposición israelí ha mostrado un interés renovado en mejorar las relaciones diplomáticas con México. Tomer Avital, del partido izquierdista Los Demócratas, aseguró que se deben tomar medidas concretas en torno a las peticiones del gobierno mexicano para extraditar a Tomás Zerón y Andrés Roemer.En la misma línea, Eitan Ginzburg, del partido Juntos, destacó la importancia de fortalecer los lazos entre ambos países, lo que podría incluir la cooperación en materia de justicia y la atención a estas solicitudes de extradición que han sido un punto de tensión en la relación bilateral.En otro frente internacional, el gobierno francés se prepara para abordar la crisis social interna. El presidente Emmanuel Macron anunció que hoy se presentarán respuestas "muy concretas" a las reivindicaciones de los estudiantes, que han mantenido movilizaciones en el país.Para dar seguimiento a este compromiso, está previsto que el primer ministro, Sébastien Lecornu, reúna a una mesa amplia de diálogo que incluirá a representantes de los jóvenes, docentes, sindicatos, organizaciones empresariales, autoridades territoriales y legisladores, en un intento por desescalar el conflicto y encontrar soluciones consensuadas.