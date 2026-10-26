Lula da Silva consolida su poder en Brasil tras una reelección histórica

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Luiz Inácio Lula da Silva ha sido reelegido presidente de Brasil por un cuarto mandato, consolidando su liderazgo en América Latina. La victoria, obtenida tras una segunda vuelta electoral, ha generado reacciones de felicitación y análisis en diversos sectores políticos y sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 08:29 AM.
En Internacional y editada el 26/10/2026 08:31 AM.