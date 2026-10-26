El papa León XIV confirma su gira por Uruguay, Argentina y Perú tras su exitosa recuperación

La oficina de prensa de la Santa Sede anunció que el viaje del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre, se desarrollará conforme al programa inicial. La confirmación llega dos semanas después de que el pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica para la extirpación de un nódulo pulmonar maligno, la cual se realizó con éxito y sin complicaciones.El médico del pontífice, Luigi Carbone, junto con el cirujano Stefano Margaritora, confirmaron que los exámenes postoperatorios y las investigaciones de biología molecular determinaron que el jefe de la Iglesia padecía un adenocarcinoma pulmonar, pero que la enfermedad estaba completamente localizada. Por ello, no es necesario ningún tratamiento oncológico adicional. El papa, de 71 años, fue dado de alta el 17 de octubre y ha mantenido sus compromisos públicos con periodos de descanso adecuados, siguiendo las recomendaciones médicas "con gran esmero y diligencia".El pontífice, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, expresó su entusiasmo por el próximo viaje. En el comunicado, se citaron sus palabras destacando el vínculo personal con la región: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.León XIV señaló que esta gira ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz. “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, añadió.A pesar de la confirmación de la extensa gira por los tres territorios sudamericanos, la Santa Sede no ha proporcionado información oficial sobre una posible visita del pontífice a México. El itinerario publicado se centra exclusivamente en las etapas de Uruguay, Argentina y Perú, dejando por ahora sin confirmar cualquier desplazamiento hacia territorio mexicano durante este periodo.La recuperación del papa sigue avanzando favorablemente, y su equipo médico da fe de su buen estado de salud y de su firme determinación para continuar sirviendo a la Iglesia en esta nueva etapa de su pontificado.