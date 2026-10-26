El papa León XIV confirma su gira por Uruguay, Argentina y Perú tras su exitosa recuperación

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La Santa Sede confirmó que el papa León XIV realizará su viaje a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, tras una exitosa operación para extirpar un nódulo pulmonar maligno. Aunque su recuperación es favorable y no requiere tratamiento oncológico adicional, no existe información oficial sobre una visita del pontífice a México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 01:37 PM.
En Internacional y editada el 26/10/2026 01:44 PM.