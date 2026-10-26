Trump califica a Noruega de "país de mierda" y veta a sus migrantes por no haber ganado el Nobel

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, generó una nueva crisis diplomática al llamar a Noruega un "país de mierda" y declarar que sus migrantes no son bienvenidos en Estados Unidos como represalia por no haberle otorgado el Premio Nobel de la Paz. El galardón fue concedido este año a la sudafricana Navi Pillay, decisión que el mandatario calificó de "vergonzosa", provocando la inmediata defensa de la independencia del comité por parte del gobierno noruego

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 02:28 PM.
En Internacional y editada el 26/10/2026 02:34 PM.