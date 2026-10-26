Trump califica a Noruega de "país de mierda" y veta a sus migrantes por no haber ganado el Nobel

El presidente estadounidense, Donald Trump, desató una nueva controversia internacional al arremeter contra Noruega, calificándola con expresiones vulgares y afirmando que los migrantes de este país no son bienvenidos en Estados Unidos. El mandatario vinculó directamente esta decisión con su frustración personal, asegurando que el rechazo se debe a que el Comité del Nobel no le concedió el Premio de la Paz, un galardón que Trump, quien comenzó su segundo mandato en enero de 2025, ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de ganar.
La polémica se avivó tras conocerse que la jueza y exalta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, de Sudáfrica, fue la ganadora del premio este año. Trump no tardó en calificar esta decisión como "vergonzosa y bochornosa", intensificando su retórica contra el país escandinavo, sede del comité que otorga el prestigioso reconocimiento.
Ante los fuertes comentarios del mandatario estadounidense, el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, respondió el lunes defendiendo la integridad del proceso. Eide insistió en que el Comité del Nobel es completamente independiente y que sus decisiones no están sujetas a presiones políticas ni a las preferencias de líderes extranjeros.
Esta no es la primera vez que Trump muestra su enojo por la elección del laureado. El año pasado, cuando la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, obtuvo el Nobel de la Paz, el presidente estadounidense ya había expresado su malestar y frustración por no ser él quien recibiera el reconocimiento, sentando un precedente de tensión entre su administración y el comité noruego.
Las expresiones utilizadas por Trump contra Noruega han reavivado el recuerdo de episodios similares durante su primer mandato. En 2018, el entonces presidente fue objeto de duras críticas a nivel global por utilizar calificativos vulgares y despectivos para referirse a Haití y a varios países africanos, cuestionando por qué Estados Unidos aceptaba migrantes de esas naciones.
Ahora, en su segundo periodo en la Casa Blanca, el uso de este mismo tipo de retórica contra un aliado tradicional como Noruega amenaza con complicar aún más las relaciones diplomáticas de Washington con Europa, mientras el debate sobre la politización del Premio Nobel de la Paz continúa en el centro de la atención mediática.