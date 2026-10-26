Trump cuestiona la victoria histórica de Lula sobre Flávio Bolsonaro en Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, comparando el resultado con el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses de 2020, cuyos resultados Trump se ha negado a reconocer.La tensión entre ambos gobiernos ha ido en aumento. Durante el debate electoral del viernes, Lula acusó a Flávio Bolsonaro de "lamer las botas" de Trump y de estar detrás de la reciente decisión del mandatario estadounidense de imponer aranceles del 25% sobre las importaciones brasileñas, una acusación que el senador ha negado repetidamente. Pese a esto, Lula destacó que Brasil "nunca exportó tanto", con un superávit comercial que se elevó a 85 mil millones de reales (unos 17.200 millones de dólares).Luiz Inácio Lula da Silva logró este domingo una victoria que marca un hito en la historia democrática de Brasil. Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral logra imponerse en la segunda vuelta a su adversario.En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro fue el más votado con el 47% de los apoyos, sacando una ventaja de 2.2 millones de votos sobre el dirigente progresista. Sin embargo, en la segunda vuelta, Lula revirtió completamente el escenario, obteniendo el 51.74% de los votos frente al 48.26% de su rival (con el 97.69% de las urnas escrutadas), sacándole más de cuatro millones de votos de ventaja. Este resultado se dio a pesar de que las últimas encuestas, publicadas en la víspera, mostraban a Flávio con un 51% y a Lula con un 49%.La campaña también estuvo marcada por fuertes cruces sobre la economía. Flávio Bolsonaro acusó a Lula de "masacrar" al sector agrícola debido a las altas tasas de interés, recordando que el mandatario progresista dijo recientemente que los agricultores deberían "arrodillarse" ante él por las inversiones de su gobierno.Lula respondió contundentemente que su rival "memoriza pero no aprende", asegurando que durante su administración el sector agrícola obtuvo más recursos que durante el gobierno del padre del candidato, el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).Con esta victoria, Luiz Inácio Lula da Silva asumirá su cuarto mandato (y segundo consecutivo) el próximo 5 de enero en Brasilia, a sus 81 años de edad. Nunca antes en la historia de Brasil un presidente ha sido elegido en cuatro ocasiones diferentes. Más allá de las fronteras brasileñas, el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT) representa un freno significativo al giro a la derecha que ha experimentado América Latina en los últimos años, un movimiento que, según el análisis político, ha sido alentado por la administración del presidente Donald Trump.