Trump cuestiona la victoria histórica de Lula sobre Flávio Bolsonaro en Brasil

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, cuestionó la victoria del reelegido mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sobre el ultraderechista Flávio Bolsonaro, comparándola con el triunfo de Joe Biden en 2020. Lula logró una remontada inédita en la historia democrática de Brasil, asegurando su cuarto mandato con el 51.74% de los votos y frenando el giro a la derecha en América Latina, en medio de fuertes tensiones comerciales y debates sobre el sector agrícola.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 08:32 AM.
En Internacional y editada el 26/10/2026 08:34 AM.