André Janones, el "general" de las redes que impulsó la histórica remontada de Lula

...

El diputado André Janones se consolidó como una figura clave en la reelección histórica de Luiz Inácio Lula da Silva, liderando la batalla digital a través del canal de WhatsApp "Ejército de Lula", que alcanzó 11 millones de seguidores en pocas semanas. Con un origen humilde y una estrecha conexión personal con el mandatario, Janones fue el estratega comunicacional que ayudó a revertir el favoritismo de Flávio Bolsonaro en las urnas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 09:56 AM.
En Internacional y editada el 27/10/2026 09:59 AM.