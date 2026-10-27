André Janones, el "general" de las redes que impulsó la histórica remontada de Lula

En su primer discurso tras ser reelegido presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva buscó entre la multitud al diputado André Janones y, con un abrazo y una sonrisa, lo llamó "Nuestro general". Este gesto de agradecimiento reconoció el rol fundamental que jugó el legislador de 42 años en las redes sociales para lograr una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro, algo que ningún candidato había logrado tras el fin de la dictadura en 1985.Janones, miembro del partido de izquierda REDE, asumió el desafío de ganar la batalla en el entorno digital, tradicionalmente dominado por la derecha. Para ello, potenció el "Ejército de Lula", un canal de difusión de WhatsApp creado en abril, donde los simpatizantes reciben a diario "munición visual" para compartir en sus propias redes. Tras la primera vuelta del 4 de octubre, el canal saltó de 60 mil a casi 11 millones de seguidores en solo tres semanas. Cada video selfie publicado por Janones se convirtió en un ritual de batalla: al grito de "¡Explote Brasil!", arengaba a sus seguidores a distribuir contenido proselitista en apoyo a Lula y con críticas hacia su rival.La relación entre Janones y Lula trasciende lo político. El diputado, que casi le dobla la edad al mandatario, le brindó consejos estratégicos y juntos sellaron una promesa: Lula se compraría su primer teléfono celular cuando el canal alcanzara los cinco millones de seguidores. Janones estuvo presente para acompañarlo cuando el presidente sacó el dispositivo de la caja.Este lazo se fortalece por la historia personal del diputado. Proveniente de una familia humilde de Ituiutaba, en el interior de Minas Gerais, su madre fue empleada doméstica y su padre cobrador de autobuses, oficio que él mismo ejerció en su juventud. Janones atribuye su crecimiento profesional y su posibilidad de graduarse como abogado a las becas y programas sociales implementados durante los primeros gobiernos de Lula (2003-2010).La campaña no estuvo exenta de obstáculos. Tras el primero de los dos debates entre Lula y Flávio Bolsonaro, Janones fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos debido a una arritmia cardiaca, aunque logró recuperarse y volver al ruedo poco después.Además, su canal de difusión fue suspendido temporalmente en dos oportunidades por la justicia electoral, una de ellas a raíz de una solicitud del equipo de Bolsonaro, que alegaba una supuesta divulgación de información falsa. Janones denunció en varias ocasiones, aunque sin presentar pruebas, que estas suspensiones eran parte de un ataque coordinado para silenciar su voz.Pese a las controversias, el impacto de Janones fue innegable. "Era un tipo que estaba olvidado, marginado, nadie sabía quién era, y demostró ser un comunicador increíble", opinó David Germano, un abogado de 36 años que votó por Lula en Sao Paulo.La victoria se selló con una aparición de Janones junto al izquierdista ante una multitud enloquecida en la emblemática Avenida Paulista, en Sao Paulo. Allí, el diputado alentó a sus "guerreros" digitales: "¡Que levanten la mano los soldados del Ejército de Lula!", consolidando su lugar como el arquitecto de la comunicación que devolvió a Lula al poder por cuarta vez en la historia de Brasil.