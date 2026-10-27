Israel se dirige a las urnas en elecciones clave tras los ataques de Hamás

...

Israel celebra elecciones generales en un contexto de profunda división política y tras los devastadores ataques de Hamás en octubre de 2023. La contienda se centra en la lucha por el poder entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ex jefe del ejército Gadi Eisenkot, con la posible clave en el apoyo de los partidos árabes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 08:52 AM.
En Internacional y editada el 27/10/2026 08:55 AM.