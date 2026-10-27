Israel se dirige a las urnas en elecciones clave tras los ataques de Hamás

Los colegios electorales en Israel abrieron sus puertas este martes, marcando un hito crucial en la política del país tras los traumáticos ataques de Hamás en octubre de 2023. Las elecciones, que se perfilan como unas de las más reñidas en la historia reciente, determinarán el futuro gobierno de Israel en un momento de gran incertidumbre y polarización.
El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, se espera que emita su voto a las 11:00 horas (tiempo local) en Jerusalén Oeste, mientras que su principal rival, Gadi Eisenkot, lo hará unas tres horas después en Herzliya, cerca de Tel Aviv. La contienda electoral involucra a un total de 38 partidos políticos, pero se anticipa que solo 11 superarán el umbral del 3,25% del voto necesario para obtener representación parlamentaria. La formación de coaliciones será fundamental, especialmente considerando que las últimas encuestas sugieren que ninguno de los bloques principales tendrá una mayoría absoluta sin el apoyo de los partidos árabes.
La jornada electoral se desarrolla en casi 12.000 colegios electorales en todo el país, incluyendo los asentamientos en Cisjordania ocupada, donde se espera que 7 millones 332 mil votantes ejerzan su derecho al voto. Desde el 15 de octubre, los miembros de las misiones diplomáticas en el extranjero y los soldados en activo ya habían votado. La ONG estadounidense AID Coalition estima que al menos 67.000 israelíes residentes en el extranjero han regresado para votar, principalmente desde Europa y Estados Unidos, debido a las restricciones de voto a distancia.
Las encuestas más recientes, publicadas tres días antes de las elecciones, apuntan a una lucha encarnizada entre la coalición liderada por Eisenkot y el bloque de Netanyahu. Se estima que la coalición de Eisenkot podría obtener entre 52 y 56 escaños, ligeramente por encima de los 50 escaños que se proyectan para el bloque de Netanyahu. Esta diferencia, aunque pequeña, podría ser crucial para la formación de gobierno, ya que el apoyo de los partidos árabes podría ser determinante.
Netanyahu, líder del partido Likud, cuenta con el respaldo de las formaciones judías ultraortodoxas y los ultranacionalistas, representados por ministros como Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional). El bloque de Eisenkot, por su parte, está compuesto por una amplia coalición de partidos de centro-derecha, incluyendo a Naftali Bénet (Beyajad), Yair Lapid (Israel Beitenu) y Yair Golán (Los Demócratas).
Las encuestas también sugieren que los partidos árabes, representados por la Lista Conjunta y Raam, podrían obtener entre 14 y 16 escaños. Sin embargo, un nuevo partido pro-opositor, Los Reservistas-Bloque Económico, solo tiene posibilidades de obtener 4 escaños.
Aproximadamente el 20% de la población de Israel son "árabes israelíes", palestinos con ciudadanía israelí. A diferencia de la población palestina de Jerusalén Este ocupado, los "árabes israelíes" pueden votar y representan un 17% del electorado. En elecciones anteriores, han mostrado una tendencia a favorecer el boicot.
Estas elecciones se celebran en un contexto de profunda inestabilidad política y social. La legislatura actual comenzó con las mayores protestas en la historia de Israel tras el intento de Netanyahu de reformar el poder judicial. El país ha sido escenario de la masacre del 7 de octubre, la crisis de los rehenes y la reciente ofensiva contra Gaza, así como de una serie de escaladas bélicas contra Líbano e Irán. El resultado de estas elecciones tendrá un impacto significativo en el futuro de Israel y su relación con sus vecinos.