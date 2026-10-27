Trump hace comentario sobre el físico de Nicki Minaj en mitin de Michigan

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El presidente Donald Trump generó una nueva polémica al hacer un comentario sobre el físico de la rapera Nicki Minaj durante un mitin republicano en Port Huron, Michigan. Pese a las fuertes críticas en redes sociales por sexualizar el momento, la artista no solo toleró la situación, sino que reafirmó su respaldo al mandatario y a los candidatos del Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/10/2026 08:33 AM.
En Internacional y editada el 27/10/2026 08:37 AM.