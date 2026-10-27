Trump hace comentario sobre el físico de Nicki Minaj en mitin de Michigan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, capturó la atención de los medios y las redes sociales durante un mitin de apoyo a candidatos republicanos en Port Huron, Michigan. Mientras hablaba sobre el senador republicano Jon Husted y hacía referencias a su físico, el mandatario desvió su atención hacia Nicki Minaj, quien se encontraba entre los invitados especiales en el evento.Dirigiéndose directamente a la intérprete de Super Bass, Trump expresó: "Vi uno de los mejores culos. Párate para que te vean". Poco después, el presidente reconoció que se había desviado de la historia que estaba contando y se dirigió de nuevo a la artista para aclarar que esperaba no haberla ofendido con su observación.Lejos de mostrar incomodidad, la rapera mantuvo su postura de apoyo al mandatario. Minaj, quien tenía previsto dirigirse a los asistentes para expresar su respaldo a los candidatos republicanos que competirán en las elecciones intermedias, respondió al momento con entusiasmo.Durante su intervención, la cantante reiteró su lealtad política con consignas como "¡Amamos a Trump!", consolidando su alianza pública con el presidente y su administración, una relación que ha mantenido a través de diversas apariciones en actos políticos recientes.El incidente no pasó desapercibido en las plataformas digitales, donde generó una ola de críticas y burlas. Numerosos usuarios cuestionaron la idoneidad de que un presidente hiciera referencias sexualizadas al cuerpo de una mujer en el contexto de un evento político formal."Sabía que tardaría dos segundos en sexualizar a una mujer", fue uno de los comentarios que resumieron el malestar general. El debate también se centró en la figura de Nicki Minaj: mientras algunos usuarios la criticaron por aceptar y normalizar ese tipo de comentarios, otros reprocharon su cercanía y respaldo político a Trump, generando un intenso debate sobre la intersección entre el entretenimiento, el feminismo y la política en la actualidad.