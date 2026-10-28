El ciclón Arnab azota Andhra Pradesh en India: deja al menos 3 muertos

El ciclón Arnab tocó tierra a primera hora del miércoles como una tormenta ciclónica muy potente, con vientos que alcanzaron los 135 kilómetros por hora, antes de debilitarse a tormenta ciclónica severa al avanzar hacia el interior, según informó el Departamento Meteorológico de India (IMD).El fenómeno se cobró la vida de al menos tres personas: dos mujeres fallecieron electrocutadas en incidentes separados en la ciudad portuaria de Visakhapatnam, y otra persona murió a causa de la caída de un árbol en el distrito de East Godavari. El jefe del gobierno estatal, N. Chandrababu Naidu, reportó que 14 distritos costeros fueron gravemente afectados, con daños generalizados en carreteras, postes eléctricos e infraestructura, por lo que solicitó asistencia urgente al gobierno central. La zona más golpeada fue el fértil distrito de Konaseema, donde se dañaron 79,000 acres de cultivos, especialmente plantaciones de plátano y coco, además de que numerosos árboles y postes fueron arrancados de raíz, provocando cortes de suministro eléctrico.Ante la magnitud de la amenaza, las autoridades implementaron un extenso plan de prevención. Más de 180,000 personas fueron evacuadas de zonas bajas y propensas a inundaciones en Andhra Pradesh, donde se habilitaron más de 2,000 refugios en 20 distritos. Se enviaron alertas de emergencia a los teléfonos celulares de millones de residentes, se aseguraron más de 30,000 embarcaciones de pesca a lo largo de la costa y se desplegaron cerca de 1,100 equipos médicos para brindar asistencia de emergencia. Además, se cancelaron varios servicios de tren debido a las intensas precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento.El IMD advirtió que, bajo la influencia del ciclón, continuarán las lluvias intensas y los vientos fuertes en las zonas costeras de Andhra Pradesh y en partes del estado sureño de Odisha, donde las autoridades planean evacuar a unas 48,000 personas adicionales de áreas vulnerables.La inestabilidad meteorológica también afecta a la región circundante. En el vecino Nepal, la agencia de desastres emitió advertencias de fuertes lluvias, relámpagos y tormentas eléctricas en gran parte del país, aconsejando a los turistas evitar las zonas de gran altitud y el Himalaya debido a posibles interrupciones en los desplazamientos. Esta nueva alerta llega en un momento crítico, ya que Nepal continúa recuperándose de las devastadoras inundaciones repentinas de agosto, que dejaron un saldo de más de 1,400 fallecidos y miles de desaparecidos, sumado a nuevos reportes de inundaciones en el norte del país a principios de este mes.