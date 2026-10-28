El ciclón Arnab azota Andhra Pradesh en India: deja al menos 3 muertos

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El potente ciclón Arnab tocó tierra en el estado de Andhra Pradesh, al este de India, dejando un saldo de al menos tres fallecidos y daños generalizados en viviendas, cultivos e infraestructura eléctrica. Las autoridades ejecutaron un operativo masivo que incluye la evacuación de más de 180,000 personas, mientras se extienden las alertas meteorológicas a estados vecinos como Odisha y Nepal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 02:54 PM.
En Internacional y editada el 28/10/2026 03:21 PM.