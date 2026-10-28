Claudia Sheinbaum rechaza la "mexicanización" de Francia tras advertencia de Marine Le Pen

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina a las declaraciones de Marine Le Pen, quien lanzó su campaña presidencial el 25 de octubre en Orleans ante unos 8,500 simpatizantes de la Agrupación Nacional (RN). Le Pen advirtió que no permitirá que Francia se deslice hacia la "mexicanización" por la presencia de cárteles, prometiendo erradicar estas organizaciones tratándolas como grupos terroristas.Ante estos señalamientos, Sheinbaum rechazó la comparación y defendió el proyecto de seguridad de la Cuarta Transformación. Esta postura es consistente con la reacción que la mandataria ya había tenido previamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien equiparó a México con Cuba y Venezuela al calificarlo de "narcoestado". Para el gobierno mexicano, este tipo de expresiones corresponden a planteamientos políticos que no constituyen una descripción objetiva de la realidad de la seguridad en ambos países.El discurso de Le Pen se enmarca en un contexto donde la presencia de organizaciones criminales latinoamericanas en Europa ha ido en aumento. Una investigación de The Guardian identificó actividad de grupos de Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, México y Estados Unidos en al menos 12 países europeos, cifra que podría ascender a 16, siendo Francia uno de los territorios con presencia más destacada.De hecho, en mayo de 2025, las autoridades francesas en coordinación con Europol desmantelaron una red ligada al Cártel de Sinaloa, resultando en 16 detenciones. Según los reportes, este fue el primer caso documentado en Francia con participación directa de este grupo, que operaba un laboratorio de metanfetamina en el departamento de Var a cargo de químicos mexicanos.Marine Le Pen, nacida en 1968, es abogada y presidió el Frente Nacional desde 2011, sustituyendo a su padre, Jean-Marie Le Pen. En 2018 renombró la formación como Agrupación Nacional para "desdemonizar" su imagen y distanciarse de su pasado extremista, aunque la BBC la describe como una dirigente con políticas migratorias de extrema derecha bajo una fachada moderada y populista. Desde 2022, el partido es presidido por Jordan Bardella, su elegido como relevo.Su historial electoral muestra un crecimiento constante: tercer lugar en 2012 (17.9%), segunda vuelta en 2017 (33.9%) y en 2022 (41.45%). La de 2027 será su cuarta candidatura presidencial y actualmente lidera los sondeos para suceder a Emmanuel Macron, quien no puede reelegirse.Sin embargo, su camino no está exento de obstáculos legales. En marzo de 2025 fue declarada culpable de malversar fondos de la Unión Europea para pagar personal del partido, recibiendo una inhabilitación de cinco años. Aunque en apelación el Tribunal de París la condenó a 45 meses de inelegibilidad (30 de ellos condicionales), lo que en principio le permite presentarse en 2027, la sentencia mantiene la declaración de culpabilidad y existe la posibilidad de un nuevo recurso de casación que podría definir su viabilidad política definitiva.