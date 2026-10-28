Claudia Sheinbaum rechaza la "mexicanización" de Francia tras advertencia de Marine Le Pen

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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, quien advirtió durante el lanzamiento de su campaña presidencial sobre el riesgo de una "mexicanización" de Francia debido a la presencia de cárteles. Sheinbaum defendió los esfuerzos de seguridad de México, en línea con su postura contra calificativos como "narcoestado", mientras Le Pen busca capitalizar el tema de la inseguridad de cara a las elecciones de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 10:14 AM.
En Internacional y editada el 28/10/2026 10:17 AM.