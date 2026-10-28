Flávio Bolsonaro se autoproclama "verdadero presidente electo" de Brasil desde EE. UU.

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, publicó una carta abierta en sus redes sociales el 28 de octubre de 2026 en la que se declaró el "verdadero presidente electo de Brasil". En el documento, pidió a la comunidad internacional que no "normalice lo que está pasando en Brasil", a pesar de que el resultado de las elecciones ha sido reconocido por todas las instituciones del país, tanto oficialistas como de oposición, incluido el Partido Liberal (PL), que fue el que lo lanzó como candidato a la Presidencia.La misiva fue difundida poco después de que el senador aterrizara en Miami, Florida, tras huir de Brasil vía Argentina y Ecuador en un avión privado, acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas. En su carta, Flávio agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su "coraje" y "sentido de justicia", y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por acogerlo en el país.Sin presentar ningún tipo de prueba, el senador ultra denunció que hubo "fraude electoral" en los comicios del domingo pasado, en los que obtuvo el 48% de los votos frente al 52% de Lula, una diferencia de más de cuatro millones de sufragios.Flávio calificó de "ilegítima" e "ilegal" la decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin, antiguo abogado personal de Lula, de prorrogar dos horas el horario de votación. Según el senador, esta medida "permitió que Lula sumara más de 10 millones de votos". Sin embargo, los sistemas del Tribunal Superior Electoral (TSE) desmintieron esta afirmación: en esas dos horas adicionales apenas se registraron unos 35 mil votos, una cifra insignificante frente al margen de cuatro millones de papeletas que separó a ambos candidatos. Cabe recordar que la extensión del horario fue solicitada tanto por la campaña de Lula (por incidentes en el transporte público) como por el equipo de Flávio (debido a fuertes lluvias en algunas regiones).En su carta, Flávio también denunció un supuesto "abuso de poder político y económico" y el uso de la maquinaria pública a favor de la reelección de Lula. Asimismo, se declaró víctima de una "persecución política" tras la orden del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien el lunes le exigió entregar sus pasaportes ordinario y diplomático en un plazo de 24 horas.Esta medida judicial se enmarca en una investigación por presunto blanqueo de capitales. En lugar de acatar la orden, Flávio incumplió el mandato y huyó del país al día siguiente, consolidando su exilio en Estados Unidos bajo la protección del gobierno de Donald Trump, mientras en Brasil su figura enfrenta un creciente rechazo institucional y legal.