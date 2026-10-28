Flávio Bolsonaro se autoproclama "verdadero presidente electo" de Brasil desde EE. UU.

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El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro se autoproclamó el "verdadero presidente electo" de Brasil en una carta abierta difundida desde Miami, tras huir del país para evadir una orden judicial de entregar sus pasaportes. Aunque denunció un supuesto "fraude electoral" por la extensión del horario de votación, el Tribunal Superior Electoral desmintió sus cifras, mientras que su propio partido y todas las instituciones brasileñas ya han reconocido la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 03:44 PM.
En Internacional y editada el 28/10/2026 03:47 PM.