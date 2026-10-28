Flávio Bolsonaro huye a Estados Unidos con el respaldo de Trump tras perder las elecciones

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El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, utilizando una ruta por Argentina y Ecuador para evadir la cancelación de sus pasaportes ordenada por la Policía Federal brasileña. La administración del presidente Donald Trump confirmó que acogerá al senador ultraderechista y a su familia en Miami.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 09:04 AM.
En Internacional y editada el 28/10/2026 09:08 AM.