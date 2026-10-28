Flávio Bolsonaro huye a Estados Unidos con el respaldo de Trump tras perder las elecciones

El senador ultraderechista brasileño Flávio Bolsonaro, de 45 años, llegó a Estados Unidos en compañía de su esposa y sus dos hijas, aterrizando en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade. Según confirmaron las autoridades migratorias argentinas, el excandidato presidencial hizo una escala en Argentina rumbo a Ecuador, desde donde partió en un vuelo privado con destino a la ciudad estadounidense.La familia Bolsonaro ingresó vía terrestre por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, Argentina, con "documentación en regla", antes de abordar el vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil, Ecuador, y finalmente a Miami.El viaje de Bolsonaro se produce en un contexto de alta tensión legal en su país natal. La Policía Federal brasileña había cancelado el martes tanto su pasaporte ordinario como el diplomático, después de que el senador incumpliera una orden judicial que le exigía entregarlos. Esta medida se enmarca en una investigación por presunta corrupción que pesa en su contra, lo que convierte su salida del país en una clara evasión de las autoridades judiciales brasileñas.Pese a las restricciones legales impuestas por Brasil, la llegada de Flávio Bolsonaro a suelo estadounidense no fue un secreto. La administración del presidente Donald Trump había anunciado previamente, el mismo martes, que acogería al senador brasileño y a su familia en Estados Unidos.Este respaldo político ocurre apenas días después de que Bolsonaro fuera derrotado en las elecciones presidenciales del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, marcando un nuevo capítulo de tensión diplomática y política entre el gobierno de Lula y el sector bolsonarista exiliado bajo la protección de Washington.