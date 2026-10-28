Tragedia en España: El choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo deja al menos 64 fallecidos

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Un devastador choque entre dos trenes de alta velocidad en la localidad de Urda (Toledo) ha dejado un saldo provisional de al menos 64 fallecidos y decenas de heridos, marcando una de las peores catástrofes ferroviarias en la historia de España. Mientras los servicios de emergencia y la Guardia Civil trabajan en la zona, el Rey Felipe VI ha transmitido sus condolencias y el país ha paralizado su agenda pública en señal de luto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 09:08 AM.
En Internacional y editada el 28/10/2026 09:11 AM.