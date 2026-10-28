Tragedia en España: El choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo deja al menos 64 fallecidos

El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que el choque de dos trenes de alta velocidad, ocurrido este miércoles a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, en la provincia de Toledo, causó la muerte de al menos 64 personas. "Estamos hablando de (...) aproximadamente 64" fallecidos, indicó García-Page, advirtiendo que la cifra tiene "tendencia a crecer aún más" y calificando el siniestro como "una barbaridad".Este trágico suceso, que también dejó un saldo preliminar de 80 heridos, se ha convertido rápidamente en una de las peores catástrofes ferroviarias en la historia del país, generando una profunda conmoción a nivel nacional.El Rey Felipe VI lamentó el "terrible accidente" y transmitió su pésame, "tristeza, apoyo y cariño" a los familiares de las víctimas en "un momento tan duro". El monarca, que se encontraba asistiendo a unas maniobras militares en Valencia, anunció su retorno inmediato a Madrid para seguir de cerca la emergencia y conocer más detalles. Desde la Casa Real se publicó un mensaje en la red X expresando su conmovimiento y acompañamiento a las familias y seres queridos.Por su parte, la Guardia Civil ha desplegado un operativo masivo en la zona del siniestro. El cuerpo de seguridad movilizó a personal de Seguridad Ciudadana de Toledo, Ciudad Real y Albacete, Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC), agentes del SEPRONA, Jefatura de Tráfico, Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), Servicio Aéreo con drones, grupo de Caballería, y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, junto con el Servicio Cinológico y Policía Judicial. Asimismo, el rey tuvo palabras de ánimo y reconocimiento para la Unidad Militar de Emergencias (UME) y todos los organismos involucrados en las complejas labores de rescate.La magnitud de la tragedia provocó la cancelación de numerosos actos públicos en toda España como señal de duelo. El gobierno, diversas autoridades y la mayoría de los partidos políticos suspendieron sus agendas. La única excepción fue Vox (extrema derecha), que justificó mantener su actividad argumentando que el luto no puede servir para "acallar las denuncias" sobre el estado de las infraestructuras gestionadas por el Ejecutivo.El mundo del deporte también se sumó al duelo nacional. La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció el aplazamiento de 24 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey que estaban previstos para ese día, como una "muestra de respeto y solidaridad" con las víctimas de este mortífero accidente ferroviario que ha enlutado a toda la nación.