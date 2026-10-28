Trump bromea con convertir a Venezuela en el "estado 51" de EE. UU. tras histórico acuerdo petrolero

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El presidente Donald Trump bromeó en un mitin con la idea de convertir a Venezuela en el "estado 51" de Estados Unidos, en medio de un nuevo acuerdo que otorga a la empresa NABEP (con un 35% de participación del Pentágono) concesiones en 17 yacimientos petroleros. Este acercamiento se produce tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense y un plan de reformas que busca allanar el camino para elecciones presidenciales en 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 09:50 AM.
En Internacional y editada el 28/10/2026 10:00 AM.