Trump bromea con convertir a Venezuela en el "estado 51" de EE. UU. tras histórico acuerdo petrolero

Durante un mitin celebrado este martes en Corpus Christi, Texas, en apoyo a los candidatos republicanos para las elecciones de medio mandato, el presidente Donald Trump lanzó una provocadora declaración sobre el futuro de Venezuela. "Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador", bromeó el mandatario ante sus seguidores.Tras el evento, está previsto que Trump, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, visite un buque cargado con petróleo venezolano que recientemente atracó en Texas, simbolizando el nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre ambas naciones.En su discurso, Trump agradeció al Gobierno de Venezuela por la firma de un acuerdo que otorga a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones sobre 17 yacimientos petroleros del país. Se reveló que el Pentágono posee una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP, lo que marca un nivel de integración sin precedentes."Quiero agradecer a Venezuela, con la que nuestra relación se ha vuelto muy, muy buena, excelente, y donde las mayores compañías petroleras están invirtiendo ahora miles y miles de millones de dólares", destacó el mandatario, subrayando el beneficio económico que este pacto representa para Estados Unidos, permitiendo el acceso a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.Estos comentarios se producen en un contexto geopolítico radicalmente transformado. Tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, el Gobierno de Trump restableció las relaciones diplomáticas con Caracas y anunció este histórico acuerdo energético.Sin embargo, la hoja de ruta política sigue en desarrollo. Un día antes de las declaraciones de Trump, el Departamento de Estado anunció su respaldo a un plan para reformar el sistema judicial y electoral venezolano en los próximos meses. Bajo este esquema, se espera que la figura de Rodríguez declare vacante la Presidencia, lo que abriría un plazo constitucional de seis meses para celebrar nuevas elecciones, previsiblemente en 2027.Aunque no es la primera vez que Trump menciona la posibilidad de una anexión territorial, sus recientes comentarios reflejan la confianza de su administración en el nuevo orden establecido en Venezuela, combinando la presión militar, la influencia económica y una transición política supervisada por Washington.