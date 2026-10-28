Trump presume arancel del 25% al sector automotriz mexicano en Texas

Durante un mitin en Lubbock, Texas, a pocos días de las elecciones intermedias del Congreso, el presidente Donald Trump defendió su política comercial y presumió el arancel del 25% impuesto al sector automotriz mexicano. El mandatario aseguró que esta medida está obligando a las compañías a trasladar sus operaciones a Estados Unidos para evitar "pagar un precio alto" por fabricar fuera del país.Trump afirmó que, anteriormente, las empresas aprovechaban la "mano de obra muy barata" en México para enviar vehículos a Estados Unidos sin cargos, lo que, según él, llevaba a las automotrices estadounidenses a la quiebra. Como ejemplo de su estrategia, recordó que Toyota está invirtiendo 3,600 millones de dólares para trasladar producción de México a Texas, y reiteró su advertencia a la industria: "No pueden fabricar sus autos en México y Canadá, traerlos de vuelta sin aranceles, sin cargos, quitándonos empleos, compañías y riqueza".La medida ha generado un fuerte rechazo por parte del gobierno mexicano. En marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Estados Unidos de imponer este arancel del 25% de manera unilateral, advirtiendo que afecta gravemente la integración productiva entre ambos países y no fortalece al T-MEC, herramienta que ella considera indispensable para que Norteamérica compita con China.Sheinbaum ha insistido en que las economías de México y Estados Unidos no compiten, sino que se complementan dentro de la cadena de producción. Para ilustrar este nivel de interdependencia, la mandataria señaló que México exportó cerca de 2.5 millones de vehículos a Estados Unidos durante 2024.Pese a la retórica del presidente estadounidense, las negociaciones diplomáticas continúan. El 19 de octubre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno mexicano ya presentó a Washington los argumentos técnicos para solicitar una reducción de los aranceles bajo la Sección 232 de la legislación comercial de EE. UU., la cual permite restricciones por motivos de seguridad nacional.Ebrard calificó de injustificado el arancel del 50% al acero y al aluminio, destacando que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con México en el sector siderúrgico. Hasta el momento, México y Estados Unidos ya han celebrado tres rondas de conversaciones. Aunque aún no existe una fecha definitiva para cerrar el acuerdo, el funcionario expresó su expectativa de recibir "una buena respuesta" antes de que termine el año.