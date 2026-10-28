Trump presume arancel del 25% al sector automotriz mexicano en Texas

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El presidente Donald Trump presumió en un mitin en Texas la imposición de un arancel del 25% al sector automotriz mexicano, afirmando que esta medida obliga a las empresas a trasladar su producción a Estados Unidos. Frente a esto, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene negociaciones para reducir este gravamen, argumentando que daña la integración productiva del T-MEC, mientras el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, espera una respuesta favorable de Washington antes de que termine el año.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/10/2026 08:51 AM.
En Internacional y editada el 28/10/2026 08:54 AM.