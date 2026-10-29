Trump exige inhabilitar a Mary Peltola en Alaska por presunto fraude electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles 28 de octubre que se impida a la candidata demócrata al Senado por Alaska, Mary Peltola, participar en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. El mandatario basó su exigencia en una investigación exclusiva publicada ese mismo día por The New York Times, la cual señala una presunta maniobra electoral orquestada por el equipo de campaña de Peltola.Según el periódico, que citó al menos a 12 fuentes, existen supuestos mensajes de texto entre miembros de la campaña en los que se discutía la estrategia de reclutar a otras personas que tuvieran el mismo nombre que el senador republicano titular, Dan Sullivan, con el fin de confundir a los votantes. La investigación también implica a asesores de alto nivel del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC), quienes habrían participado activamente en este reclutamiento.De acuerdo con el rotativo neoyorquino, la campaña habría logrado dar con Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado de quinto grado. Este individuo se presentó inicialmente en las primarias por el Partido Republicano y, tras no obtener la nominación, logró colarse en la papeleta del 3 de noviembre como candidato independiente, aprovechando la similitud onomástica con el senador en funciones.Ante las graves acusaciones, la campaña de Mary Peltola emitió un comunicado este miércoles negando rotundamente que su personal o sus asesores participaran en cualquier gestión para reclutar al candidato Daniel J. Sullivan Jr., desestimando las afirmaciones publicadas por el diario.Más allá de la retórica política, el caso ya ha escalado a los tribunales. El 22 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda ante un tribunal federal en Alaska con un objetivo claro: intentar frenar la certificación de la elección al Senado en el estado.La acción legal busca prevenir un escenario en el que el senador republicano Dan Sullivan pierda la reelección y se determine que los votos obtenidos por el candidato con un nombre casi idéntico (Daniel J. Sullivan Jr.) pudieron haber alterado el resultado final de la contienda, lo que podría desencadenar una batalla legal prolongada tras el día de las elecciones.