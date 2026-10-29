Trump exige inhabilitar a Mary Peltola en Alaska por presunto fraude electoral

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El presidente Donald Trump pidió impedir la participación de la candidata demócrata al Senado por Alaska, Mary Peltola, en las elecciones del 3 de noviembre, tras una investigación de The New York Times que la vincula con un presunto fraude electoral. El reporte sugiere que su campaña reclutó a un candidato con un nombre casi idéntico al del republicano Dan Sullivan, mientras el Departamento de Justicia ya interpuso una demanda para frenar la certificación de los resultados si esta maniobra altera el resultado final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/10/2026 08:59 AM.
En Internacional y editada el 29/10/2026 09:02 AM.