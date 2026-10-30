Las acciones de Intel se hunden casi un 30 % tras acumular pérdidas de 11,609 millones de dólares

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Las acciones de Intel se desplomaron casi un 30 % después de que la compañía reportara pérdidas netas de 11,609 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026. La tecnológica advirtió además de una contracción del mercado global de ordenadores y una caída en los ingresos de su división de procesadores, frenada por los altos precios y la escasez de memorias en la cadena de suministro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 11:01 AM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 11:04 AM.