Las acciones de Intel se hunden casi un 30 % tras acumular pérdidas de 11,609 millones de dólares

Las acciones de la tecnológica estadounidense Intel sufrieron un fuerte castigo en la bolsa, hundiéndose casi un 30 % este viernes tras presentar unos resultados y previsiones de ingresos muy por debajo de las expectativas del mercado. A las 11:00 hora local, los títulos de la compañía restaban un 28.67 % respecto al cierre anterior, cotizando a 65.67 dólares cada uno, lo que representa una caída de más de 26 dólares en una sola jornada.En el acumulado de los primeros nueve meses del año, Intel reportó unas pérdidas netas de 11,609 millones de dólares, un contraste dramático frente al beneficio de 359 millones de dólares registrado en el mismo periodo del año anterior (2025). Aunque en el tercer trimestre (entre julio y septiembre) la compañía logró un beneficio neto de 3,520 millones de dólares, esta cifra representa una disminución del 18 % en comparación con los 4,270 millones obtenidos en el mismo lapso de 2025.Durante una llamada con accionistas, el vicepresidente ejecutivo y director financiero de Intel, David Zinsner, proyectó unos ingresos totales de entre 15,000 y 16,000 millones de dólares para el cuarto trimestre. Sin embargo, también avanzó una noticia preocupante: se espera una caída superior al 20 % en los ingresos de la división CCPG, encargada de los procesadores para ordenadores portátiles y las soluciones de inteligencia artificial (IA) aplicada al hardware del cliente. Este sector ha sido el principal foco de preocupación para los inversores, ya que la división facturó 8,100 millones de dólares en el tercer trimestre, un 5 % menos que en el mismo período del año anterior.El consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, explicó que en las últimas semanas los clientes han comenzado a señalar una clara desaceleración del mercado de ordenadores personales, impulsada principalmente por los elevados precios y la limitada disponibilidad de las memorias.Como consecuencia, la compañía ajustó sus expectativas macroeconómicas para el sector, previendo que el mercado mundial de ordenadores se contraiga en torno a un 12 % durante este año 2026, y sufra una contracción adicional del 10 % en 2027. "No esperamos una recuperación sostenida hasta que mejore la disponibilidad de memorias y los precios comiencen a normalizarse", afirmó el directivo, marcando un horizonte desafiante para la recuperación de la histórica firma de semiconductores.