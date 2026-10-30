Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca con el tradicional "truco o trato"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, celebraron Halloween este jueves 29 de octubre con la tradicional entrega de dulces a niños y familias que acudieron disfrazados a la Casa Blanca. De regreso de un mitin de campaña en Carolina del Sur, de cara a las próximas elecciones de medio mandato, el jefe de Estado se unió a su esposa para repartir golosinas en una de las entradas que da al Jardín Sur de la residencia ejecutiva, un espacio abierto a funcionarios, militares, ciudadanos y sus familias.Esta es la segunda ocasión, durante el segundo mandato de Trump, en la que la pareja presidencial organiza el clásico "truco o trato" previo a la noche del 31 de octubre, consolidando una de las tradiciones más esperadas del año en el país. El evento estaba previsto para acoger a unas 6,000 personas.La Casa Blanca fue decorada para la ocasión con decenas de calabazas, motivos alusivos a la festividad en tonos rojizos y naranjas, y una gran "Luna de la Cosecha". Una calabaza gigante, cortesía del Departamento de Agricultura, fue una de las grandes atracciones de la velada y sirvió de fondo para las fotografías de los asistentes, quienes también recibieron pequeñas calabazas y manzanas como recuerdo. Además, se dispusieron varios puestos con libros para colorear, kits de experimentos científicos y juguetes a lo largo del césped.El mandatario y su esposa —quien lució una gabardina marrón de Noor Hammour y zapatos de tacón de Manolo Blahnik— repartieron chocolates y posaron con los invitados disfrazados de magos, dinosaurios, policías y varios expresidentes como George Washington y Abraham Lincoln. En un momento anecdótico, Trump llegó a firmar lo que parecía ser una copia de la Declaración de Independencia de uno de los pequeños disfrazados.Entre los asistentes al evento destacaron figuras clave de la administración, como el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth; el representante comercial estadunidense, Jamieson Greer; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.La ambientación musical estuvo a cargo de la banda Strolling Strings de la Fuerza Aérea, que amenizó el evento con melodías tradicionales de Halloween y varios clásicos, logrando que el presidente bailara al menos unos segundos.El momento cumbre de la noche llegó cuando un sobrevuelo del Air Force One sorprendió a los asistentes. La multitud aplaudió con entusiasmo cuando el avión presidencial pasó muy cerca de la azotea de la Casa Blanca, ofreciendo un espectáculo aéreo que cerró con broche de oro la celebración de Halloween en la residencia ejecutiva.