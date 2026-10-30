Donald y Melania Trump celebran Halloween en la Casa Blanca con el tradicional "truco o trato"

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El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump celebraron Halloween en la Casa Blanca con la tradicional entrega de dulces a miles de niños y familias. El evento, que contó con la presencia de figuras clave de su gabinete y un sorpresivo sobrevuelo del Air Force One, marcó la segunda ocasión en que la pareja presidencial organiza el "truco o trato" durante su segundo mandato.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 09:10 AM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 09:13 AM.