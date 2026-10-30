El gobernador de Tennessee mantiene la condena a muerte de Christa Pike pese a una ejecución fallida

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, anticipó que la condena a muerte de Christa Pike, de 50 años, probablemente se mantendrá, pese a que la reclusa sobrevivió a un intento de ejecución a través de una inyección letal el pasado 30 de septiembre. El mandatario señaló que la situación podría cambiar únicamente si los tribunales determinan lo contrario, mientras continúa la investigación sobre el procedimiento que impidió completar la ejecución.Durante un encuentro con periodistas, Lee dejó entrever que no tiene previsto modificar la pena impuesta a Pike, rechazando de facto las solicitudes de sus abogados, quienes pidieron a las autoridades estatales que consideraran reducir su castigo a cadena perpetua. Por ahora, la posibilidad de que la condena sea conmutada dependerá exclusivamente de las decisiones que tomen las instancias judiciales.Como consecuencia directa de los acontecimientos, el jefe del sistema penitenciario estatal presentó su renuncia y el gobernador aplazó otra inyección letal que estaba programada para este año.Un mes después de sobrevivir al procedimiento, Pike ofreció su primera declaración pública a través de su equipo legal. La reclusa explicó que continúa experimentando dolores físicos y dificultades para hablar, revelando que nunca imaginó que llegaría con vida al día posterior a la fecha prevista para su ejecución. Según relató, estaba preparada para morir, pero despertó sola y confundida en una cama de hospital. Sus abogados señalaron que el procedimiento le provocó quemaduras y ampollas en los brazos, y que durante los primeros días de hospitalización permaneció inconsciente y necesitó asistencia de un ventilador.Especialistas médicos y expertos en ejecuciones letales analizan la posibilidad de que una falla en la vía intravenosa hubiera provocado que el pentobarbital se acumulara en los tejidos, en lugar de ingresar correctamente al torrente sanguíneo. El intento de ejecución del 30 de septiembre incluyó dos dosis del fármaco, pero ninguna consiguió completar el procedimiento.Christa Pike tenía apenas 18 años cuando participó, junto con su novio, en la tortura y asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de estudios de 19 años, en 1995. El crimen fue cometido con un arma blanca y derivó en una condena capital que convirtió a Pike en una de las mujeres más jóvenes sentenciadas a muerte en la historia de Estados Unidos. Actualmente, permanece bajo custodia en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson mientras se define su futuro legal.