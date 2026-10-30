El gobernador de Tennessee mantiene la condena a muerte de Christa Pike pese a una ejecución fallida

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El gobernador de Tennessee, Bill Lee, anticipó que la condena a muerte de Christa Pike se mantendrá, a pesar de que la reclusa sobrevivió a un intento de ejecución con inyección letal el pasado 30 de septiembre. Mientras los abogados de Pike solicitan conmutar la pena a cadena perpetua, el mandatario dejó la decisión en manos de los tribunales, en medio de una investigación por las graves complicaciones médicas que sufrió la sentenciada y la renuncia del jefe del sistema penitenciario estatal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 11:44 AM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 11:50 AM.