Keiko Fujimori recorre el Cecot en El Salvador y analiza el "Modelo Bukele" para la seguridad

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde recibió documentación oficial sobre el "Modelo Bukele" de seguridad pública. Acompañada por ministros de ambos países, la mandataria inspeccionó las áreas de control de la megacárcel, sumándose a la lista de líderes internacionales que estudian esta estrategia para combatir el crimen organizado en la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 09:06 AM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 09:10 AM.