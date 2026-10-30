Keiko Fujimori recorre el Cecot en El Salvador y analiza el "Modelo Bukele" para la seguridad

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió este jueves 29 de octubre las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la lucha contra las pandillas impulsada por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. La visita responde a una invitación oficial del gobierno de El Salvador.A diferencia de otros funcionarios que han recorrido la prisión de máxima seguridad, Fujimori se limitó a visualizar el área de control e inspección de internos y la sala de armería, sin adentrarse en los pasillos donde se encuentran encarcelados los líderes de pandillas. Durante la gira, el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, le entregó un documento con información detallada sobre el "proyecto de seguridad pública de El Salvador, modelo Bukele".Previamente, la mandataria sostuvo una reunión de trabajo con Villatoro, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, y el director de la prisión, Belarmino García. En el encuentro también participaron los ministros peruanos del Interior, César Astudillo, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, junto con otros funcionarios de ambos gobiernos.El llamado "Modelo Bukele" ha comenzado a ser retomado como referencia en varios países de América para combatir el crimen organizado. Un caso destacado es el de Costa Rica, cuya presidenta, Laura Fernández, inauguró recientemente la megacárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), con capacidad para más de 5,000 reos de alta peligrosidad. Ecuador también ha implementado una versión de este modelo penitenciario, con un centro de detención diseñado para 800 internos.El Cecot se ha convertido en un punto de interés internacional. Antes de la visita de Fujimori, el recinto fue recorrido por otros líderes y exfuncionarios, como el expresidente de Costa Rica Rodrigo Chaves, el mandatario chileno José Antonio Kast (antes de asumir el cargo), la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y la exministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.El Cecot fue puesto en marcha en febrero de 2023, en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para combatir a las pandillas, grupos señalados de cometer la mayoría de los asesinatos que llevaron a este país a ser uno de los más violentos del mundo.La cárcel se encuentra en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 70 kilómetros de la capital, San Salvador. Descrita como un laberinto de concreto, hierro, asfalto y acero, la instalación es custodiada por guardias penitenciarios y soldados desde torres de vigilancia de más de 15 metros de altura. Con una capacidad para 40,000 reos, fue construida específicamente para recluir a los líderes y miembros "más peligrosos" de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 que operaban en el país centroamericano.