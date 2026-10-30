Masivas protestas en Italia contra el gobierno de Meloni y el rearme

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Miles de personas participaron este viernes en una huelga general en Italia convocada por la Unione Sindacale di Base (USB) para protestar contra el aumento del costo de vida, las políticas del gobierno de Giorgia Meloni y el gasto en rearme. Mientras la mayoría de las marchas fueron pacíficas, se registraron enfrentamientos en Turín y bloqueos de carreteras, culminando con una acampada frente al Coliseo en Roma que se extenderá hasta el domingo para una asamblea nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 03:32 PM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 03:41 PM.