Masivas protestas en Italia contra el gobierno de Meloni y el rearme

Las principales ciudades de Italia, incluyendo Milán, Florencia, Nápoles, Génova, Turín, Bolonia y distintos puntos de Sicilia, fueron escenario este viernes de masivas protestas enmarcadas en una huelga general. La movilización, impulsada por la Unione Sindacale di Base (USB), contó con la participación destacada de estudiantes, trabajadores del sector público y organizaciones por el derecho a la vivienda.Según Stefano De Angelis, de la ejecutiva nacional de la USB, más de un millón y medio de personas se sumaron a las protestas en todo el país, aunque aún no existen cifras oficiales. El sindicalista denunció que el gobierno está imponiendo una crisis económica a la población para "financiar el rearme y los gastos militares que no tienen nada que ver con los intereses de la población", movilizando a trabajadores, sectores populares, personas sin hogar y productores agrícolas.En Roma, donde las autoridades estimaron una afluencia de unas 20,000 personas, la manifestación partió de la Piazza del Cinquecento y avanzó hasta las inmediaciones del Coliseo. Allí, organizadores de la USB y del colectivo Lotta per la Casa (Lucha por la Casa) anunciaron su intención de ocupar la Via dei Fori Imperiali e instalar tiendas de campaña hasta el domingo, fecha en la que se celebrará una gran asamblea nacional con representantes de todas las movilizaciones del país. De Angelis calificó de "antidemocráticas" las restricciones que impiden a los manifestantes acercarse a Montecitorio, sede de la Cámara de los Diputados.A pesar de que las movilizaciones fueron mayoritariamente pacíficas, el principal episodio de tensión ocurrió en Turín, donde se registraron enfrentamientos en la céntrica Piazza Castello. Manifestantes lanzaron huevos, botellas y pintura roja contra los antidisturbios, quienes respondieron con cargas y mangueras de agua a presión. También hubo lanzamientos de objetos contra la policía cerca del Coliseo en Roma. La huelga provocó importantes alteraciones en el tráfico, como el bloqueo temporal de la autopista A14 en Bolonia y el cierre de accesos al puerto en Génova.La jornada se desarrolló bajo un estricto dispositivo de seguridad en todo el país, consecuencia de los incidentes violentos registrados los pasados 17 y 18 de octubre en Milán, Turín y Bolonia. Aquellos sucesos llevaron al Ejecutivo de Meloni a aprobar un decreto extraordinario de seguridad y a desplegar 500 militares en apoyo de las fuerzas policiales.Esta huelga marca el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará en las próximas semanas. La central sindical CGIL, la más grande del país, ha convocado una huelga general de todos los sectores para el próximo 20 de noviembre, seguida de un paro del sector del taxi previsto para el 14 de diciembre, lo que mantiene la presión sobre el gobierno italiano en medio de un clima social cada vez más tenso.