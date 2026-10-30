El ministro Óscar Puente descarta dimitir por el accidente de Urda y advierte de posibles cierres

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado dimitir tras el accidente ferroviario de Urda que dejó 69 fallecidos, apuntando a un fallo en el centro de control de Adif y barajando el cierre temporal de líneas para remodelaciones. Mientras el PP exige responsabilidades políticas de cara a las elecciones del 29 de noviembre, la filtración de los audios del centro de control ha provocado la contundente condena de los sindicatos ferroviarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 03:00 PM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 03:04 PM.