El ministro Óscar Puente descarta dimitir por el accidente de Urda y advierte de posibles cierres

Pese a las crecientes exigencias de la oposición, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, descartó presentar su dimisión por la tragedia ferroviaria ocurrida el miércoles en Urda (Toledo). El titular de la cartera aseguró que su deber en este momento no es marcharse, sino "dar la cara" y "estar al mando". Puente reconoció la legítima exigencia ciudadana de explicaciones y responsabilidades, pero pidió actuar con rigor. Según sus declaraciones, los indicios preliminares apuntan a un fallo humano o técnico en el centro de control de mando del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) como la causa principal del choque de los dos trenes de alta velocidad que circulaban por la misma vía.En un giro significativo, el ministro admitió que está valorando cerrar al tráfico la línea Madrid-Barcelona durante el tiempo que dure su proceso de remodelación. Puente criticó la tradición española de realizar obras sin interrumpir el servicio, lo que a menudo compromete la "fiabilidad o puntualidad", y propuso adoptar un modelo similar al alemán, que prioriza la seguridad cerrando la línea durante las intervenciones. Tras dos accidentes en nueve meses en la línea Madrid-Sevilla, el ministro subrayó que "tenemos que tomar decisiones".Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que "las responsabilidades políticas" por el siniestro "se dirimirán como tarde en las urnas", que se abrirán el próximo 29 de noviembre. Feijóo señaló directamente al "sistema de seguridad obsoleto" como causante del desastre y acusó al Gobierno de no haberlo renovado a tiempo.La investigación del siniestro ha dado un giro controvertido. El trabajador del centro de control ferroviario de Atocha (Madrid) que autorizó al tren implicado a continuar su circulación a velocidad normal se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial.Paralelamente, una emisora difundió los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas, incluyendo la crítica instrucción "Reanude con marcha normal". Esta filtración ha desatado una ola de críticas por parte de las principales organizaciones sindicales del sector. Diego Martín, secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), calificó la publicación de estos contenidos de "alarmante e irresponsable". Martín advirtió que difundir grabaciones sin su contexto completo puede ofrecer información sesgada y llevar a conclusiones precipitadas, poniendo en riesgo la objetividad de la investigación y la presunción de inocencia de los trabajadores implicados.