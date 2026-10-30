El papa León XIV hace historia al votar por correo en las elecciones de medio mandato de EE. UU.

La oficina de prensa del Vaticano confirmó este viernes que el papa León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos en los comicios de medio mandato que se celebrarán el 3 de noviembre. El pontífice envió su voto por correo a la ciudad de Chicago, manteniendo una "práctica consolidada de participación ciudadana" y expresando su "creencia en el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos".Se trata de la primera vez que se conoce y confirma oficialmente que un papa en ejercicio ejerce el derecho al voto en unas elecciones. Detrás del nombre papal se encuentra Robert Francis Prevost, quien figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en el condado de Will, Illinois. Según reconoció Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario de dicho condado, al diario Chicago Sun-Times, el pontífice tiene registrado su domicilio en New Lenox, la residencia de su hermano.Lejos de ser un acto aislado, la participación electoral del papa tiene antecedentes. Prevost realizó la solicitud de su boleta desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, justo un mes antes de las elecciones.Los registros muestran que el actual pontífice ha mantenido una trayectoria cívica activa a lo largo de los años, habiendo votado en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. Además, participó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, así como en las primarias demócratas de 2008 y 2010, demostrando un interés sostenido en la vida política de su país natal.El ejercicio del voto por parte del papa se produce en un contexto político delicado, marcado por evidentes diferencias con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El pontífice ha criticado abiertamente las políticas migratorias de la administración y la ofensiva militar iniciada por EE. UU. e Israel contra la república islámica de Irán el pasado 28 de febrero.León XIV ha asegurado que nadie puede impedirle seguir criticando la guerra, una postura que ha generado fricciones directas con la Casa Blanca. Trump llegó a afirmar que el papa "pone en peligro a muchos católicos y a muchas personas", añadiendo polémicamente que, si de él dependiera, "estaría bien que Irán tenga un arma nuclear". Este choque de visiones añade una capa de complejidad geopolítica a un acto cívico que, por sí mismo, ya ha marcado un hito en la historia del papado.