El papa León XIV hace historia al votar por correo en las elecciones de medio mandato de EE. UU.

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El papa León XIV (Robert Francis Prevost) hizo historia al ejercer su derecho al voto por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, enviando su boleta desde el Vaticano a Chicago. Este hecho sin precedentes, confirmado por la Santa Sede, ocurre en un año marcado por las crecientes tensiones entre el pontífice y el presidente Donald Trump respecto a la política migratoria y el conflicto en Irán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 11:23 AM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 11:29 AM.