El papa León XIV insta a prohibir las armas autónomas letales y advierte sobre los riesgos de la IA

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El papa León XIV hizo un llamado urgente a las naciones para prohibir las armas autónomas letales y regular la inteligencia artificial, advirtiendo contra el riesgo de ocultar la responsabilidad humana detrás de sistemas sin rostro. En vísperas de la conferencia de desarme en Ginebra, el pontífice exigió supervisión humana efectiva, normas compartidas y mecanismos claros de rendición de cuentas para el desarrollo tecnológico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 10:38 AM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 10:42 AM.