El papa León XIV insta a prohibir las armas autónomas letales y advierte sobre los riesgos de la IA

El papa León XIV exhortó a las naciones que se reunirán en Ginebra este noviembre para la conferencia sobre desarme a que "adopten medidas concretas para prohibir las armas autónomas letales", afirmando categóricamente que la inteligencia artificial "tiene que ser desarmada". El pontífice hizo estas declaraciones al recibir a los participantes de un convenio celebrado en el Vaticano centrado en "el futuro de la IA".León XIV lamentó que "no se está haciendo lo suficiente para avanzar" en la regulación de esta tecnología. Advirtió específicamente sobre las propuestas que buscan otorgar derechos o incluso personalidad jurídica a estos sistemas, señalando que "este enfoque corre el riesgo de ocultar la responsabilidad humana y dejar a quienes sufren daños ante una entidad sin rostro".El papa subrayó que "ciertas decisiones jamás deben delegarse" a la inteligencia artificial, enfatizando que aquellas que afectan la vida humana, la libertad y el uso de la fuerza deben estar siempre sujetas a una supervisión humana eficaz, informada y responsable.Asimismo, indicó que el desafío más urgente es establecer normas compartidas, supervisión independiente y mecanismos claros de rendición de cuentas. De este modo, aseguró que las decisiones relativas al desarrollo y uso de la IA puedan ser examinadas, cuestionadas cuando sea necesario y acompañadas de las medidas correctivas adecuadas para cualquier daño causado, recordando que las nuevas tecnologías "nunca deben convertirse en fines en sí mismas ni servir únicamente a los intereses de unos pocos privilegiados".