Trágico accidente aéreo en la India: Un helicóptero se estrella en Uttarakhand y deja seis muertos

Un helicóptero operado por una compañía privada se estrelló este viernes en una zona montañosa del estado de Uttarakhand, en el norte de la India, cobrándose la vida de las seis personas que viajaban a bordo. Las autoridades de aviación civil confirmaron que la aeronave transportaba a cinco pasajeros y un piloto, todos procedentes de la ciudad de Bangalore, en el sur del país.Prateek Jain, director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo de la Aviación Civil de Uttarakhand (UCADA), confirmó a la agencia de noticias ANI que no hubo supervivientes en el siniestro, cerrando con un saldo trágico lo que comenzó como un vuelo rutinario de peregrinación y traslado.Según un comunicado detallado por la UCADA, el helicóptero despegó a las 13:14 hora local (7:44 GMT) con destino al helipuerto de Sahastradhara, en la capital regional de Dehradun, tras cubrir la ruta desde la localidad sagrada de Badrinath. Sin embargo, minutos después de elevarse, los sistemas perdieron por completo su señal de rastreo y las comunicaciones mientras la aeronave sobrevolaba el valle de Joshimath, en el distrito de Chamoli.La alerta se activó tras observarse una gran columna de humo ascendiendo sobre un campamento militar en la zona. De inmediato, las autoridades movilizaron patrullas terrestres del Ejército de la India y de la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF), además de desplegar varios helicópteros de rescate para localizar los restos y recuperar los cuerpos en el difícil terreno montañoso.Ante la gravedad del suceso, las autoridades aeronáuticas han ordenado de manera preventiva la inmovilización en tierra de toda la flota de helicópteros perteneciente a Trans Bharat Aviation, la compañía responsable de la aeronave siniestrada.Esta medida de seguridad busca garantizar que no existan fallas sistémicas en las demás unidades mientras los equipos de investigación trabajan para determinar las causas exactas que provocaron la pérdida de control y el posterior impacto del helicóptero en la cordillera del Himalaya.