Trágico accidente aéreo en la India: Un helicóptero se estrella en Uttarakhand y deja seis muertos

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Un helicóptero privado con seis personas a bordo se estrelló este viernes en una zona montañosa de Uttarakhand, en el norte de la India, sin dejar supervivientes. La aeronave, que cubría la ruta entre Badrinath y Dehradun, perdió contacto tras el despegue, lo que llevó a las autoridades a ordenar la inmovilización preventiva de toda la flota de la compañía operadora, Trans Bharat Aviation, mientras se investigan las causas del siniestro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 10:30 AM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 10:36 AM.