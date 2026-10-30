Trump ordena el despliegue de un tercer portaaviones en Medio Oriente ante la escalada militar

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El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de un tercer grupo de ataque de portaaviones en Medio Oriente, marcando la mayor acumulación naval estadounidense en la región desde la invasión de Irak en 2003. Mientras Trump asegura que el conflicto con Irán terminará pronto, su administración evalúa nuevos escenarios de ataques militares y bloqueos, en medio de crecientes tensiones políticas internas y cancelaciones de agenda de cara a las elecciones de medio mandato.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 03:19 PM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 03:21 PM.