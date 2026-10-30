Trump restablece mítines en Kansas e Iowa tras cancelaciones que avivaron rumores sobre su salud

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes la reprogramación de dos actos de campaña en Salina, Kansas, y Dubuque, Iowa, previstos para este domingo, apenas dos días antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. La decisión revierte una cancelación abrupta anunciada anteriormente, cuando el Partido Republicano indicó que el mandatario se concentraría en mítines telefónicos en su lugar.Los cambios repentinos en la agenda del presidente, quien tiene 80 años, suscitaron dudas inmediatas entre la prensa y la opinión pública sobre su salud y resistencia física. Cuando un reportero le cuestionó directamente si se sentía bien, Trump respondió con brusquedad: "Me siento perfecto", añadiendo que ya no consideraba necesaria la visita a Kansas porque el senador republicano Roger Marshall lo estaba "haciendo muy bien".A pesar de la confianza expresada por Trump, ambos estados se han convertido en focos de alta tensión electoral. En Kansas, el senador republicano Roger Marshall enfrenta un desafío inesperadamente competitivo por parte del demócrata Adam Hamilton, en un estado que no ha elegido a un senador demócrata desde 1932. Por su parte, en Iowa, la congresista republicana Ashley Hinson libra una contienda sumamente reñida contra el demócrata Josh Turek. Aunque ambos estados votaron ampliamente por Trump en las elecciones presidenciales de 2024, las encuestas y la movilización de base han convertido estas carreras en verdaderos campos de batalla para el equilibrio de poder en Washington.El trasfondo de esta intensa actividad de campaña es la lucha por el control del Congreso. Los republicanos buscan defender su actual mayoría de 53-47 en el Senado para asegurar la viabilidad de la agenda legislativa del presidente.Por el contrario, los demócratas tienen como objetivo conquistar al menos una de las cámaras del Congreso. Una victoria demócrata en cualquiera de estos estados podría ser decisiva para frenar la agenda legislativa de Trump durante sus últimos dos años en el cargo, haciendo que cada voto y cada aparición pública en la recta final sean cruciales para el destino político de la nación.