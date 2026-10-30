Trump restablece mítines en Kansas e Iowa tras cancelaciones que avivaron rumores sobre su salud

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El presidente Donald Trump, de 80 años, restableció dos mítines de campaña en Kansas e Iowa para este domingo, dos días antes de las elecciones de medio mandato, tras haberlos cancelado abruptamente. La decisión desató especulaciones sobre su salud, a lo que el mandatario respondió con brusquedad asegurando sentirse "perfecto". Los estados se han convertido en campos de batalla inesperados para el control del Senado, donde los republicanos defienden una ajustada mayoría.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/10/2026 02:06 PM.
En Internacional y editada el 30/10/2026 02:09 PM.