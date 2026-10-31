Crisis en Polonia: El Presidente Nawrocki interviene en la disputa por la Corte Constitucional

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El presidente polaco Karol Nawrocki regresó de urgencia a Varsovia tras la suspensión del jefe de la Corte Constitucional, Zbigniew Kapinski, en medio de una creciente disputa política entre el gobierno centrista y la derecha nacionalista. La intervención del presidente se produce en un contexto de protestas y acusaciones de "golpe de estado" por parte de la Corte Constitucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/10/2026 09:29 AM.
En Internacional y editada el 31/10/2026 09:31 AM.