Crisis en Polonia: El Presidente Nawrocki interviene en la disputa por la Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Polonia se encuentra en el epicentro de una profunda crisis política, tras la suspensión del jefe del tribunal, Zbigniew Kapinski. El incidente ha provocado la intervención del presidente Karol Nawrocki, quien interrumpió su viaje oficial a Senegal para regresar de forma urgente a la capital.
Nawrocki se reunió con Kapinski en el palacio presidencial antes de dirigirse a la sede de la Corte Constitucional, que estaba rodeada de manifestantes y agentes de policía. Imágenes de televisión local mostraron al presidente atravesando una multitud para llegar al máximo órgano judicial del país, donde decenas de policías antidisturbios bloqueaban el acceso.
La suspensión de Kapinski fue anunciada por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, en un contexto de tensiones crecientes entre el gobierno del primer ministro Donald Tusk y la oposición nacionalista Derecho y Justicia (PiS). El gobierno de Tusk busca la destitución de Kapinski, mientras que Nawrocki, en un claro gesto de apoyo a la derecha nacionalista, defiende al jefe de la corte.
La crisis se remonta a años, con el gobierno del PiS nombrando jueces con claras inclinaciones políticas durante su mandato (2015-2023). La Unión Europea ha expresado repetidamente su preocupación por la independencia del poder judicial polaco, considerándolo demasiado dependiente del poder político. La disputa actual es una continuación de esta tensión, con el PiS defendiendo la legislación polaca frente a las directrices de la Unión Europea.
La situación se complica aún más con la solicitud del ministro de Justicia, Waldemar Zurek, para levantar la inmunidad de Kapinski. La Corte Constitucional, por su parte, ha desmentido la salida de Kapinski y denunciado "un golpe de estado" en redes sociales, generando confusión sobre el desarrollo de los acontecimientos. El sitio web del tribunal estuvo fuera de servicio durante la noche del viernes.
La crisis en la Corte Constitucional pone de manifiesto la profunda polarización política en Polonia y plantea interrogantes sobre el futuro del estado de derecho en el país. La intervención del presidente Nawrocki, aunque busca calmar la situación, podría agravar aún más la crisis.