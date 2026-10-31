La Embajada de EE. UU. emite una alerta por una "amenaza creíble" de ataque masivo

La Embajada de Estados Unidos en Moscú anunció este sábado que está al tanto de una "amenaza creíble" de un evento que podría causar víctimas masivas en la Reserva del Museo Tsaritsyno. En su comunicado, la misión diplomática informó que el gobierno estadounidense se está coordinando con las autoridades rusas correspondientes para gestionar una respuesta.Como medida de precaución, la embajada aconsejó a los ciudadanos estadounidenses evitar el museo durante el día, mantenerse alerta y evitar las aglomeraciones. El Tsaritsyno, establecido en 1775 como una finca campestre para Catalina la Grande, se convirtió en un parque popular en el siglo XIX y fue restaurado y abierto como museo en 2007, recibiendo actualmente alrededor de dos millones de visitantes al año.Escalada de la violencia en medio de la incertidumbreAunque no está claro quién podría estar detrás de la amenaza al museo, la alerta coincide con una escalada significativa en las hostilidades entre Rusia y Ucrania. El viernes, Ucrania llevó a cabo un ataque contra una refinería de petróleo en el sur de Rusia. Previamente, el jueves, Rusia utilizó ataques con drones y misiles que dejaron un saldo de al menos 27 civiles muertos en territorio ucraniano.Nuevas esperanzas de conversaciones de paz en Abu DabiEn medio de este clima de tensión, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló a principios de esta semana que nuevas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania podrían tener lugar tan pronto como el 10 de noviembre. Se espera que un equipo estadounidense lidere esta cumbre en Abu Dabi, lo que representaría las primeras negociaciones cara a cara desde que el presidente de EE. UU. levantó las sanciones contra Moscú.Zelenski señaló que la reunión, originalmente programada para finales de noviembre, podría adelantarse. Aunque Kiev había propuesto celebrar las conversaciones este domingo, decidió esperar hasta después de que los estadounidenses voten en las elecciones de medio mandato. El líder ucraniano se mostró esperanzado y dispuesto a discutir incluso temas sensibles para mantener el impulso de las negociaciones, aunque instó a Donald Trump, quien lo ha acusado de obstaculizar un acuerdo, a cambiar su enfoque hacia Vladímir Putin y reconocer a Rusia como el agresor."Estamos listos para hablar, estamos listos para negociar, en cualquier formato, incluso estamos listos para hablar sobre cualquier tipo de temas, temas sensibles para nosotros", declaró Zelenski desde su complejo presidencial fortificado en Kiev, añadiendo que no quiere que su país sea retratado como un obstáculo para el proceso de paz.Tensiones diplomáticas y acusaciones cruzadasPese a la disposición al diálogo, Zelenski también expresó su frustración con la diplomacia occidental reciente. Acusó a Estados Unidos de interrumpir unas conversaciones planificadas en Bruselas el lunes pasado, tras haber invitado a una delegación ucraniana, solo para posponer la reunión en el último minuto con el fin de concentrarse en los desarrollos en Oriente Medio.