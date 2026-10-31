La Embajada de EE. UU. emite una alerta por una "amenaza creíble" de ataque masivo

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La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha emitido una alerta de seguridad inminente advirtiendo sobre una "amenaza creíble" de un evento con víctimas masivas en la reserva del museo Tsaritsyno. La advertencia se produce en medio de una fuerte escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, revela que nuevas conversaciones de paz podrían celebrarse a principios de noviembre en Abu Dabi.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/10/2026 09:53 AM.
En Internacional y editada el 31/10/2026 10:04 AM.