Trump ordena el despliegue de un tercer portaaviones en Medio Oriente ante la escalada militar

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que el despliegue de tres grupos de ataque de portaaviones en Medio Oriente representa la mayor movilización naval estadounidense en la región desde la invasión de Irak en 2003. Según informes de funcionarios estadounidenses, el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt y la 13ª Unidad Expedicionaria de Marines tienen programada su llegada a la zona a finales de noviembre.Al arribar, el Roosevelt operará junto al USS George H.W. Bush, desplegado en abril, y al USS George Washington, que llegó en agosto en sustitución del USS Abraham Lincoln. Esta masiva presencia militar busca ejercer una presión máxima sobre Teherán mientras la administración evalúa opciones estratégicas para reanudar las acciones militares si los líderes iraníes se niegan a firmar un acuerdo.A pesar de la intensificación del combate y del daño económico global, el presidente Trump ha expresado su confianza en que el conflicto llegará a su fin inminentemente, aunque sin proporcionar un cronograma o una estrategia específica. "Se va a resolver pronto", declaró Trump durante una entrevista con una estación de radio en Kansas City, añadiendo: "Necesitamos una garantía de que nunca habrá un arma nuclear".Durante sus apariciones en campaña, Trump ha argumentado que las hostilidades concluirán poco después de las elecciones de medio mandato, siempre y cuando el Partido Republicano mantenga el control del Congreso. Sin embargo, la prolongación del conflicto, iniciado en febrero con la expectativa de una rápida rendición del régimen iraní, ha generado un creciente descontento entre los votantes de ambos partidos.Esta tensión se refleja también en la agenda doméstica del presidente, que ha tenido que reprogramar varios mítines de campaña cancelados durante el fin de semana. Paralelamente, el vicepresidente JD Vance canceló sin dar razones una conferencia de prensa programada para el viernes en St. Cloud, Minnesota, que se centraría en la "Guerra contra el Fraude" de la administración.En el ámbito castrense, el comandante de más alto rango de Estados Unidos en Medio Oriente, el almirante Brad Cooper, visitó la Casa Blanca el jueves junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. Según reporta The Wall Street Journal, la reunión sirvió para informar a Trump sobre posibles escenarios de ataques contra Irán y planes para mantener el bloqueo regional en curso.En medio de estas evaluaciones estratégicas, se produjo un movimiento significativo en la cúpula militar: el secretario Hegseth destituyó al teniente general del Ejército Brett Sylvia de su cargo como principal estratega del Estado Mayor Conjunto. Esta decisión se produce en medio de graves alegaciones de que Sylvia filtró inteligencia clasificada relacionada con las guerras en Irán y Ucrania, lo que añade una capa adicional de complejidad a la gestión de la crisis por parte de la Casa Blanca.