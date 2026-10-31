Trump ordena el despliegue de un tercer portaaviones en Medio Oriente ante la escalada militar

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El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de un tercer grupo de ataque de portaaviones en Medio Oriente, marcando la mayor acumulación naval estadounidense en la región desde la invasión de Irak en 2003. Mientras Trump asegura que el conflicto con Irán llegará a su fin inminentemente, su administración evalúa nuevos escenarios de ataques militares y bloqueos, en medio de crecientes tensiones políticas internas y cancelaciones de agenda de cara a las elecciones de medio mandato.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/10/2026 10:19 AM.
En Internacional y editada el 31/10/2026 10:25 AM.