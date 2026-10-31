Trump recibe en la Casa Blanca a Stephen Hubbard, ciudadano estadounidense liberado tras cuatro años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes 30 de octubre en la Casa Blanca a Stephen Hubbard, un ciudadano estadounidense de 74 años que permaneció más de cuatro años bajo custodia rusa. Durante el encuentro en el Despacho Oval, el mandatario destacó su intervención personal ante el presidente ruso, Vladimir Putin, para conseguir su liberación."Es un honor tenerte aquí, junto a tu familia", expresó Trump, describiendo a Hubbard como alguien a quien estaba decidido a traer de vuelta a suelo estadounidense. El propio Hubbard relató el momento de su liberación, confesando que no creyó que sería libre hasta que los guardias le entregaron ropa nueva y lo condujeron hacia la salida de la prisión.Durante la reunión, Trump defendió firmemente su decisión de no imponer nuevas sanciones a Moscú mientras se llevaban a cabo las negociaciones para la liberación del rehén. El presidente calificó de "estúpidas" a las personas que reclamaban la implementación de estas medidas punitivas durante las conversaciones diplomáticas. Hubbard, por su parte, respaldó la estrategia del mandatario, señalando que los rusos "se ríen de esas sanciones". Trump sostuvo que Putin aceptó liberarlo tras una petición directa suya y aseguró que Washington no tuvo que dar nada a cambio para concretar el acuerdo.Stephen Hubbard, un profesor jubilado originario de Michigan, fue detenido en Ucrania en 2022, poco después de la invasión rusa. Moscú lo acusó de combatir como mercenario del lado ucraniano, una afirmación que su equipo legal negó rotundamente, insistiendo en que no había participado en actividades militares. En octubre de 2024, fue condenado a seis años y 10 meses de prisión. Debido a las circunstancias de su detención y condena, el Departamento de Estado estadounidense lo había incluido en la categoría de ciudadanos detenidos injustamente. Su liberación y posterior regreso a casa marcan el cierre de un calvario de más de cuatro años para el académico y su familia.