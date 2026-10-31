Trump recibe en la Casa Blanca a Stephen Hubbard, ciudadano estadounidense liberado tras cuatro años

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El presidente Donald Trump recibió este viernes 30 de octubre en la Casa Blanca a Stephen Hubbard, un ciudadano estadounidense de 74 años que permaneció más de cuatro años preso en Rusia. Trump destacó su intervención directa ante Vladimir Putin para lograr su liberación sin concesiones, defendiendo su decisión de no imponer nuevas sanciones a Moscú durante las negociaciones, una postura que el propio Hubbard respaldó.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/10/2026 10:17 AM.
En Internacional y editada el 31/10/2026 10:19 AM.