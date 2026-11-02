Carlos III, furioso bajo la lluvia: el enfado del Rey porque nadie tenía listo su paraguas

...

El Rey Carlos III quedó completamente empapado por una repentina lluvia tropical en Antigua y Barbuda tras un fallo logístico de sus ayudantes con un paraguas, un incidente que opacó momentáneamente las celebraciones del 45º aniversario de independencia del país. La visita real se desarrolla en un tenso contexto político, marcado por las renovadas exigencias del primer ministro local, Gaston Browne, de que el Reino Unido pague reparaciones por la esclavitud y por su deseo de que la nación se convierta en una república.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 10:46 AM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 10:57 AM.