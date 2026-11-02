Carlos III, furioso bajo la lluvia: el enfado del Rey porque nadie tenía listo su paraguas

Durante las celebraciones del aniversario de independencia en el Estadio Sir Vivian Richards, un repentino aguacero caribeño dejó al monarca empapado hasta los huesos después de que sus ayudantes no tuvieran un paraguas a mano. Mientras la Reina Camila recibía rápidamente un paraguas transparente y se refugiaba, Carlos III se mostró visiblemente exasperado, gesticulando y preguntando a su personal: "¿Dónde está el paraguas?", e incluso imitando la acción de sostener uno.Finalmente, su ayudante de campo, el Mayor Ben Rigby, tuvo que correr de regreso a las gradas para recuperar un paraguas del resto del séquito real. Para entonces, el traje ligero de verano del Rey ya estaba completamente empapado. A pesar del contratiempo, Carlos III tomó la situación con humor, bromeando después: "He empezado a cultivar berros en mis pantalones". La lluvia cesó tan rápido como comenzó, permitiendo que el programa de celebraciones continuara sin más contratiempos.Este "umbrella-gate" (escándalo del paraguas) ocurrió en medio de un acalorado debate político en el Caribe sobre las demandas de reparaciones por la esclavitud. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, ha reiterado su deseo de que el Rey sea reemplazado como jefe de Estado. En declaraciones a la cadena ITV, Browne afirmó: "Puedo decirles que soy republicano. Si me preguntan por mi opinión personal, me gustaría ver a Antigua y Barbuda convertirse en una república". Aunque reconoció las dificultades constitucionales y políticas para lograr este cambio, insistió en que la necesidad de reparaciones por el papel de Gran Bretaña en la trata transatlántica de esclavos es innegable, advirtiendo que la falta de compensación podría tener consecuencias globales en el futuro.De regreso en el Reino Unido, los ministros enfrentan una creciente presión sobre este tema. El primer ministro, Andy Burnham, ha abierto la puerta a un diálogo estructurado y a una disculpa oficial por el papel de Gran Bretaña en la esclavitud, un movimiento sin precedentes. Sin embargo, ha rechazado las llamadas a realizar reparaciones financieras directas, sugiriendo en su lugar alivio y reestructuración de la deuda, así como el apoyo a proyectos de salud y educación en países de la Commonwealth con fondos de los presupuestos de ayuda existentes.Pese a la tensión política, la visita incluyó momentos de gran calidez. El Rey y la Reina se reunieron con leyendas del críquet de las Indias Occidentales, como Sir Vivian Richards, Sir Richie Richardson, Sir Andy Roberts y Sir Curtly Ambrose. Sir Vivian, quien recientemente fue nombrado embajador de la Iniciativa de Mercados Sostenibles fundada por Carlos, expresó su emoción por la visita real en su "territorio local".El monarca también participó en el lanzamiento de una moneda conmemorativa para un partido de críquet entre líderes de gobiernos de la Commonwealth, en el marco de la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth (CHOGM). Aunque el tema oficial de la cumbre es "Acelerar las asociaciones y la inversión para una Commonwealth próspera", las conversaciones estarán inevitablemente dominadas por el debate sobre la disculpa y las reparaciones históricas.