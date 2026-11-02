Elecciones legislativas 2026 en EE. UU.: Un referéndum sobre Trump con el voto latino en caída libre

Las elecciones de este martes 3 de noviembre han trascendido lo local para convertirse en un juicio a la presidencia de Donald Trump. Una encuesta del Pew Research Center revela que el 63% de los electores considera a Trump un factor decisivo en su voto: el 44% planea votar en su contra, frente a solo un 19% a su favor.Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 puestos del Senado (incluyendo dos elecciones especiales en Ohio y Florida) y 36 gubernaturas. Los republicanos llegan con el control del Congreso, pero con una mayoría extremadamente estrecha en la Cámara Baja (218 republicanos frente a 214 demócratas, un independiente y dos escaños vacantes). Los demócratas necesitan una ganancia neta de solo tres escaños para arrebatarles la mayoría. En el Senado, donde los republicanos tienen 53 escaños frente a 45 demócratas y dos independientes aliados, los demócratas necesitan ganar cuatro puestos netos para alcanzar los 51 votos y romper el posible empate que resolvería el vicepresidente republicano. A nivel nacional, los sondeos favorecen a los demócratas con una ventaja de 8.6 puntos porcentuales (51.7% vs 43.1%), aunque las encuestas estatales muestran una competencia mucho más reñida.Uno de los fenómenos electorales más notorios de 2026 es el drástico cambio en la preferencia de los electores hispanos. Tras haber obtenido el 48% del voto latino en 2024, la aprobación de Trump entre este grupo ha caído al 24%. Según Pew, el 55% de los hispanos considera su voto legislativo como un sufragio en contra del presidente, frente a solo un 14% que lo ve como un respaldo. Entre los que lo apoyaron en 2024, su aprobación bajó del 93% al 57% actual. Las principales preocupaciones que impulsan este cambio son el costo de los alimentos, la gasolina, el empleo y, crucialmente, las deportaciones y las redadas de ICE.La batalla por el Senado se concentra en siete estados sin un favorito definido según el Cook Political Report: Texas (James Talarico vs. Ken Paxton), Michigan (Abdul El-Sayed vs. Mike Rogers), Maine (Troy Jackson vs. Susan Collins), Alaska (Mary Peltola vs. Dan Sullivan), Ohio (Sherrod Brown vs. Jon Husted), Kansas (Adam Hamilton vs. Roger Marshall) e Iowa (Josh Turek vs. Ashley Hinson).En las gubernaturas, además de la reñida contienda en Texas entre Greg Abbott y Gina Hinojosa, destacan carreras muy disputadas en Georgia (Keisha Lance Bottoms vs. Rick Jackson), Nevada (Joe Lombardo vs. Aaron Ford), Kansas, Ohio (Amy Acton vs. Vivek Ramaswamy), Wisconsin (David Crowley vs. Tom Tiffany), Michigan (Jocelyn Benson vs. John James) y California, donde el demócrata Xavier Becerra mantiene una amplia ventaja.Estas elecciones se desarrollan en medio de la campaña publicitaria más costosa de la historia de EE. UU., con un gasto superior a los 7,100 millones de dólares, incluyendo casi 1,400 millones solo en las últimas dos semanas. El Wesleyan Media Project identificó al menos 289 anuncios políticos únicos generados o modificados mediante inteligencia artificial, con un gasto superior a 187 millones de dólares, más del 90% financiado por grupos alineados con los republicanos.La participación anticipada muestra una movilización inédita, con aproximadamente 49.6 millones de votos ya emitidos. Ante las recurrentes acusaciones de fraude electoral sin pruebas, el Departamento de Justicia desplegará más de 1,000 monitores federales, mientras que organizaciones defensoras del derecho al voto enviarán miles de vigilantes a las casillas para documentar cualquier acto de intimidación.Los primeros resultados comenzarán a llegar a las 17:00 horas (tiempo centro de México) desde Indiana y Kentucky, seguidos por Georgia a las 18:00, y una ola crucial a las 19:00 con Maine, Michigan, Kansas, Texas y Pensilvania. California y Washington cerrarán a las 22:00. Dada la estrechez de las contiendas, una noche sin resultados definitivos es una posibilidad real.Las implicaciones son monumentales: una victoria republicana en ambas cámaras daría a Trump un espaldarazo político para aprobar presupuestos, impulsar reformas fiscales, endurecer sus políticas de inmigración y continuar con la confirmación de jueces. Por el contrario, una victoria demócrata, especialmente si recuperan la Cámara de Representantes, modificaría radicalmente el equilibrio de poder en Washington, otorgando a la oposición la facultad de dirigir comités, investigar operaciones migratorias, contratos federales y decisiones militares, e incluso abrir la puerta a una nueva ofensiva de juicio político contra el presidente.