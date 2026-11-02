Elecciones legislativas 2026 en EE. UU.: Un referéndum sobre Trump con el voto latino en caída libre

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Las elecciones legislativas de este 3 de noviembre se perfilan como un referéndum nacional sobre los primeros dos años del segundo mandato de Donald Trump. Con el control de la Cámara de Representantes y el Senado en juego, los demócratas buscan capitalizar un histórico desplome en la aprobación de Trump entre el voto latino (del 48% en 2024 al 24% actual) y el descontento por la economía. En medio de un gasto récord en publicidad que incluye el uso masivo de inteligencia artificial, el desenlace de esta jornada definirá si el presidente conserva la capacidad de impulsar su agenda o si la oposición gana las herramientas para investigar y bloquear su gobierno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 10:29 AM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 10:35 AM.