Encuestas previas a las elecciones de medio mandato en EE. UU. pronostican una ola demócrata

Los sondeos más recientes, liderados por el modelo de The New York Times y el instituto Siena, auguran un vuelco significativo a favor de los demócratas en la disputa por el Congreso. En el Senado, se estima que los republicanos perderán las contiendas en Michigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene como un estado indeciso.Estas cifras son históricas: una victoria demócrata en Texas sería la primera en una elección al Senado por ese estado desde 1988, y en Kansas supondría la primera desde 1932. Para recuperar la mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitan defender todos sus escaños actuales y arrebatar al menos cuatro a los republicanos. Por su parte, el modelo de pronósticos Decision Desk HQ otorga a los demócratas un 84% de probabilidades de hacerse con el control de la Cámara de Representantes (cinco puntos más que la semana pasada) y un 64% de posibilidades de ganar el Senado (siete puntos porcentuales más que hace siete días).El Partido Republicano llega a esta jornada electoral cargando con múltiples lastres políticos. La insatisfacción ciudadana ante el alto costo de la vida, el encarecimiento de los alimentos y los combustibles, y el desarrollo de la guerra en Irán han erosionado el apoyo al presidente.Según la encuesta de The New York Times/Siena, solo el 38% de los estadounidenses consultados en los siete estados clave aprueba la gestión de Donald Trump. Esta cifra es particularmente baja si se considera que el magnate ganó las elecciones presidenciales de 2024 con un amplio margen en cinco de esos mismos territorios, lo que evidencia un fuerte desgaste en su base de apoyo en menos de dos años de mandato.La movilización electoral ha sido sin precedentes. Según el registro del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 54.8 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada, tanto en persona como por correo. Esta cifra supera ampliamente los aproximadamente 45.9 millones que participaron en los comicios de medio mandato de 2022.Sin embargo, analistas políticos advierten cautela. Los verdaderos resultados solo se conocerán tras el recuento final de las boletas, ya que los votantes republicanos suelen participar menos en las encuestas de intención de voto. Este "sesgo de respuesta" ha llevado a que, en ocasiones anteriores, los sondeos sobreestimaran las ganancias demócratas, por lo que la noche electoral podría deparar sorpresas en las contiendas más reñidas, donde se juegan los 35 escaños del Senado, los 435 de la Cámara Baja y más de 30 gobernaciones estatales.