Encuestas previas a las elecciones de medio mandato en EE. UU. pronostican una ola demócrata

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Las últimas encuestas antes de las elecciones de medio mandato de este martes en EE. UU. pronostican un fuerte avance del Partido Demócrata en el Congreso, con altas probabilidades de arrebatar el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. El descontento por el costo de vida, la guerra en Irán y la baja aprobación de Donald Trump (38% en estados clave) lastran al Partido Republicano, mientras el voto anticipado supera los 54.8 millones, rompiendo récords históricos de participación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/11/2026 11:12 AM.
En Internacional y editada el 02/11/2026 11:16 AM.